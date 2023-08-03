女足世界杯中青代华人志愿者心声：中国女足需要被更多关注

对于中国女足来说，她们在2023女足世界杯的征程已经结束，然而对于澳大利亚众多华人球迷们来说，却还没有结束。





“70后”、“80后”、“90后”在澳华人纷纷参加女足世界杯志愿服务，希望让世界看到华语社区有“深厚的球迷基础”。





另一边，本次世界杯中国女足的表现也在球迷们心中引起阵阵涟漪。结合澳大利亚的生活经验，业余社区足球裁判Ian Wang和澳大利亚体育评论员李平康对中国女足的未来发展提供了新的见解。



“70后”、“80后”、“90后”纷纷参加志愿服务

留学生、全职奶爸、足球裁判......在澳华人的身影纷纷出现在了今年FIFA女足世界杯上，从司机、接待员到裁判大本营助理，他们在各个岗位上提供志愿服务，用自己的方式参与和贡献。





设计师兼业余社区足球裁判Ian Wang是一个不折不扣的“70后老球迷”。他报名了今年女足世界杯志愿者，并顺利通过面试成为司机岗位的一员，被分配到一部手机和一辆车，负责接送相关工作人员在酒店、机场、球场之间往返。





有时Ian Wang的志愿工作要到半夜十二点才能结束，不过他称自己甘之如饴：“遇到了一些国际知名裁判，心里头很激动。”



Ian Wang（中）中国女子国际级助理裁判员谢丽君（左）前国际级助理裁判员、现国际足联裁判员体能讲师张玲玲（右）在悉尼奥林匹克公园的本届世界杯裁判训练场地合影。 Credit: Ian Wang “80后老球迷”胡广则承担了接待员志愿者的职责，负责款待贵宾区的客人，进行指引就坐与沟通服务。





自从1994年第一次在电视上看当年在美国举行的世界杯之后，胡广从此爱上足球运动，迄今已近三十年。身为利物浦足球俱乐部的球迷，除了常年飞往欧洲看英超联赛，在2014年巴西世界杯、2018年俄罗斯世界杯、2022年卡塔尔世界杯，胡广都赶到了现场观赛。





“一直没有以志愿者的视角深度参与，这次如愿以偿了。”胡广的接待工作要求赛前两小时到岗，赛后两小时离岗，并且在较长的时间周期里面保持站立，直到最后一位负责区域的客人离场。





“还是挺累的，但我对足球充满热忱，”他告诉SBS中文，会借此机会与其他族裔的球迷们交流，他们能从他身上感受到华语社区球迷的热情。



中国可能不是足球强国，但是有着非常深厚的球迷基础，中国有很多球迷，可以让大家知道足球在世界第二大人口国很受欢迎。

胡广身着志愿者统一服装 Credit: 胡广 仍然在悉尼大学读硕士研究生的“90后”Scarlett，从小受哥哥影响一直喜欢足球运动。她是今年女足世界杯负责裁判大本营的志愿者，早上在训练场准备和分发裁判需要的器材和补给，中午在酒店给裁判设置好会议室。





“我自己本身看球很少关注裁判，这次的志愿经历让我知道了裁判的另一面，诸如体能、判罚的能力，他们其实会做很多训练，但是（这个群体）工作内容挺复杂却往往被观众忽视。”





Scarlett称，很享受做志愿服务，当中对足球裁判员这个群体感触良多，“包括影像辅助裁判（VAR）其实用得还蛮多的，现在VAR起到了很重要的辅助作用。”



Scarlett Credit: Scarlett 不过除了希望借机深度体验与学习之外，这些华人志愿者们却还有一个共同的期盼。



球迷：中国女足“需要更多人来关注”

Ian Wang和胡广表示，他们和身边多数华人男性球迷们一样，都是近几年才开始关注起中国女足。



女足关注度没有男足高。 胡广

中国男足每届世界杯我都会看，中国女足是从亚洲杯夺冠之后才关注。 Ian Wang

其实在中国，女生很少得到机会去踢足球。就是这个运动在女性中没有那么受到重视，周围能找到的女性球员也很少。 Scarlett

近几年，中国女足在国际赛场上的表现，唤醒了球迷们对“铿锵玫瑰”的回忆。





"最早先是‘铿锵玫瑰’孙雯她们那一代，1994年亚运会夺冠、1999年女足世界杯亚军、再到亚特兰大撞击队，那个时候我还在读高中，那股子拼劲啊，为国拼搏的精神，这些在我心里面一直印着。”





Ian Wang称，中国女足“铿锵玫瑰”般的体育精神一直埋在他的心里。



Ian Wang在接机时与“铿锵玫瑰”中国足协副主席孙雯合影 Credit: Ian Wang 他解释，热情参与世界杯的志愿服务是由于还有一个心愿：“本身（中国）女足不像男足，后者发展得很成熟了，方方面面支持力度也很大，所以我觉得女足需要更多人来关注，我想作为志愿者奉献一部分。”





这份对中国女足朴素的鼓励也是Scarlett成为志愿者的初衷。





“支持女足对我来说挺重要的。女足关注度没有男足高，女性运动就因为关注度不那么高，很难有这么多机会去创造成绩，”她说，“你完全可以看到女足世界杯和男足世界杯受到的关注和赞助商都是天差地别，我想用自己小小的力量支持下女性运动吧，这也是我参加志愿者的原因。”



足球（运动本身）一直以来是欧洲或南美要强一点，女足的话，特别是中国女足是处于劣势，因为我们没有那么好的培训和那么久的历史，但是迈进国际赛事并且依然争取进一步的机会，真的很感染到我。

7月30日，2023 年女足世界杯悉尼现场。 Credit: Keith McInnes/Sports Press Photo/Sipa USA.

输了，然后呢？

8月1日晚中国女足队以1比6不敌英格兰队，最终以小组成绩1胜2负无缘晋级16强。





赛事当晚，许多华人球迷聚集在悉尼Darling Harbour女足世界杯的转播场地，为其呐喊助威。





Ian Wang也是其中之一，他在今年年初从中国往返时特地买了两幅中国国旗，为世界杯做好了准备。在得知中国女足无缘晋级之后，他称“因为比分差距大心里感到难受和不甘心”。



华人球迷们手握纪念围巾 Credit: Ian Wang Ian Wang认为真正能改变中国足球的，还是符合足球规律的制度和环境。





近年来，中国女足受亚洲杯夺冠以及网络宣传的影响，关注度有所上升。Ian Wang称，“即便如此，实质性的体制没有作出改变，中国大多数家庭在女性后代的培养上更倾向于学好文化课。”



从事足球行业在国外是一个职业，但在中国还不完全是。

赛事过后，女足队球员王霜面对媒体哽咽地说：“为什么我们比欧洲的那些球员都要练得苦，要付出得多，但我们始终没有拿到想要的成绩？”





对此，体育评论员李平康告诉SBS中文，他认为需要与过去几年新冠疫情大背景结合起来分析，“过去疫情这几年，欧洲女足的职业化进程推进得非常快，而中国女足因为疫情一直关起门来自己练，缺乏比赛机会，因此水平差距越来越大。”



体育评论员李平康 Credit: by Li Pingkang 在中国女足失利的同一周，澳大利亚国家女足队Matildas以4比0战胜加拿大队，成功晋级，将于8月7日迎战丹麦。





对于两国女足之间的差距，Ian Wang并不感到意外。结合自身在澳大利亚踢足球以及做业余足球裁判的经验，他认为澳大利亚足球的发展体系较之中国健全很多。





“（澳大利亚）从小孩子到成年级别，每年都有各种级别的联赛，从业余到专业，都可以找到属于你水平的联赛。”Ian Wang表示，“而且不论水平高低，都有人关注支持，参与的人多了，可选拔的人才就多，赞助商也乐于投入和宣传，这又带来更多的关注，形成了一个良性循环。”





“只要是Matildas的比赛，球场都是坐满的，赛后很多十来岁的女孩子在等签名，久久不肯离去。这些就是澳洲女足的未来。”



女子高中足球 Credit: MOODBOARD/AAP Image 李平康也十分认可体育运动参与度的重要性。





“澳大利亚本土的体育运动参与度非常高，踢球的女孩子很多，人才储备量大，而且针对青少年的培训水平也高。那么人才就源源不断，一代一代地出了。”





他同时认为中国女足需要被中国社会更加注重，而非仅为男足的附庸。“不要把女足出成绩了拿来讽刺男足，当作女足真正存在的意义。”





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