美国FBI突袭前总统特朗普住宅 查获“绝密”文件

美国前总统特朗普可能因销毁记录、妨碍司法和违反《间谍法》而受到调查。





佛罗里达州的美国地方法院向公众公开了联邦调查局对特朗普海湖庄园突袭行动的搜查令和财产收据。





特朗普的法律团队同意向公众公开搜查令。





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对美国前总统特朗普在佛罗里达州的住宅进行搜查的美国联邦调查局（FBI）特工带走了11套机密文件。





未密封的七页联邦法院文件称，其中一些文件被标记为“绝密”，并且“只能在特殊的政府设施中使用”。



2022年8月12日星期五，FBI在前总统特朗普位于佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园执行搜查令期间没收的财产收据。 Source: AAP / AP 《华尔街日报》称，联邦调查局特工带走的20箱物品中装有照片活页夹、一张手写便条，以及特朗普对他的盟友罗杰·斯通（Roger Stone）的宽大处理。





《华盛顿邮报》周四援引接近调查的匿名消息人士的话称，与核武器有关的机密文件是突袭期间找到的文件之一。





特朗普本人似乎并不承认这一说法，称“核武器问题是个骗局”，甚至暗示联邦调查局可能在他家“植入了信息”。





特朗普在周四的一份声明中表示，他的律师一直在“充分合作”，“如果我们有，政府本可以得到他们想要的任何东西。”





除了对其商业行为的调查外，特朗普还因试图推翻2020年11月大选结果以及其支持者于2021年1月6日袭击美国国会大厦而面临法律审查。





特朗普在国会大厦骚乱后在众议院遭到了历史性的第二次弹劾——他被指控煽动叛乱——但最终参议院宣告特朗普无罪。





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