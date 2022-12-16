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“我们杀了他们”：昆州警察杀手在谋杀警察后发布了令人毛骨悚然的视频

涉嫌本周昆士兰枪击案的三名枪手中有两名在袭击发生后上传了一段视频。

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A screenshot of the video appears to show Gareth and Stacey Train after they gunned down two Queensland police officers and their neighbour. Credit: Rashida Yosufzai

在本周袭击发生后不久，昆州枪击事件的两名警察杀手似乎上传了一段视频。该视频对事发后的描述令人不寒而栗。

这段名为“不要害怕”的视频似乎是丈夫加雷斯和妻子斯泰西·特雷尼在枪击事件发生后的当晚蜷缩在黑暗中录制的。

26 岁的警官马修·阿诺德 (Matthew Arnold) 和 29 岁的雷切尔·麦克罗 (Rachel McCrow) 以及 58 岁的居民艾伦·戴尔 (Alan Dare) 在达令唐斯 (Darling Downs) 地区以西的威安比拉 (Wieambilla) 被枪杀。

据称是加雷斯·特雷尼（Gareth Train）的男子低头看着镜头说道：“他们来杀我们，我们杀了他们。”

他还说：“如果你不保护自己免受这些恶魔和妖怪的伤害，你就是一个胆小鬼。”

然后，一名据称是斯泰西的女子对着一个名叫“唐”（Don）的人说：“我们过会儿家里见”。

该视频被上传到一个现已删除的 YouTube 频道。这个频道还包括反警察的视频，以及涉及第三名枪手——被载入失踪人员报告的纳撒尼尔·特雷尼（Nathaniel Train）的视频。纳撒尼尔本人没有出现在视频中。该视频首先由新闻媒体 Crikey 报道，已被 SBS 新闻独家目击到。

昆州警方发言人不愿就正在流传的视频发表评论。他在一份声明中说：“道德标准指挥部正在对 2022 年 12 月 12 日在威安比拉 (Wieambilla) 发生的事件进行调查。”

这位发言人也说：“这是由犯罪和腐败委员会监管的一项复杂而彻底的验尸官调查，并将上报给州验尸官。“

并且，他还说：“已经任命了家庭联络官，他们正在与不幸卷入这场悲剧的家庭密切合作。“

他最后总结道：“目前此案正在调查，考虑到此事对受牵连的家庭极为敏感，也出于对他们的尊重，昆州警方在此时做出进一步评论是不恰当的。”


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Published 16 December 2022 at 3:14pm
By Finn McHugh
Source: SBS