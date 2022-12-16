“我们杀了他们”：昆州警察杀手在谋杀警察后发布了令人毛骨悚然的视频

在本周袭击发生后不久，昆州枪击事件的两名警察杀手似乎上传了一段视频。该视频对事发后的描述令人不寒而栗。





这段名为“不要害怕”的视频似乎是丈夫加雷斯和妻子斯泰西·特雷尼在枪击事件发生后的当晚蜷缩在黑暗中录制的。





26 岁的警官马修·阿诺德 (Matthew Arnold) 和 29 岁的雷切尔·麦克罗 (Rachel McCrow) 以及 58 岁的居民艾伦·戴尔 (Alan Dare) 在达令唐斯 (Darling Downs) 地区以西的威安比拉 (Wieambilla) 被枪杀。





据称是加雷斯·特雷尼（Gareth Train）的男子低头看着镜头说道：“他们来杀我们，我们杀了他们。”





他还说：“如果你不保护自己免受这些恶魔和妖怪的伤害，你就是一个胆小鬼。”





然后，一名据称是斯泰西的女子对着一个名叫“唐”（Don）的人说：“我们过会儿家里见”。





该视频被上传到一个现已删除的 YouTube 频道。这个频道还包括反警察的视频，以及涉及第三名枪手——被载入失踪人员报告的纳撒尼尔·特雷尼（Nathaniel Train）的视频。纳撒尼尔本人没有出现在视频中。该视频首先由新闻媒体 Crikey 报道，已被 SBS 新闻独家目击到。





昆州警方发言人不愿就正在流传的视频发表评论。他在一份声明中说：“道德标准指挥部正在对 2022 年 12 月 12 日在威安比拉 (Wieambilla) 发生的事件进行调查。”





这位发言人也说：“这是由犯罪和腐败委员会监管的一项复杂而彻底的验尸官调查，并将上报给州验尸官。“





并且，他还说：“已经任命了家庭联络官，他们正在与不幸卷入这场悲剧的家庭密切合作。“





他最后总结道：“目前此案正在调查，考虑到此事对受牵连的家庭极为敏感，也出于对他们的尊重，昆州警方在此时做出进一步评论是不恰当的。”







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