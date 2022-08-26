【观点】就业与技能峰会在即，能否解决澳大利亚劳动力紧缺问题？

最近有越来越多关于澳大利亚政府放松移民和签证政策的消息传来，尤其是即将在9月1至2日由工党政府牵头举办的“就业与技能峰会（Jobs and Skills Summit）”来临之际，已经有媒体报道，政府可能会把每年的技术移民配额提升到20万。



这主要出自于国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）的公开“暗示”。他在一次新闻发布会上表示，暂时每年的技术移民人数限制上调到20万，可以解决澳大利亚面临的严峻的劳动力短缺问题，并且能够提振经济。





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这背后的原因大家都很清楚：对于澳大利亚这样一个非常依赖移民的国家，疫情过去两年进行的边境封锁，导致了劳动力人口的明显短缺——这从去年三季度就已经开始凸显。





而从当前的一些就业市场数据来看，本地的劳动力紧张一直没有得到很好的缓解。一方面，失业率不断下降，已经低至3.4%，再创近50年来最低值；另一方面企业缺人仍十分显著，5月全澳有48万个职位空缺，相较2月上升13.8%，不仅是创有记录以来的最高水平，几乎是疫情前峰值的两倍。





而招聘广告数据也表明，企业仍在寻找人才。澳新银行（ANZ）招聘广告持续上升，6月环比又增加了1.4%，已经达到2008年以来最高水平。经合组织最近的一份报告更是指出，澳大利亚的劳动力短缺的严重性在所有发达国家中名列第二，这将进一步影响本地的生产力发展。



虽然从统计局的最新数据看，今年以来澳大利亚出入境的人数显著回升。上半年入境澳大利亚的人数总计286.6万，远超2021年下半年的40.5万人。其中，5月进入澳大利亚的海外人数就超过65万人。但即使是这样，也远没有达到2019年同期的水平，尤其是国际留学生的到达人数较疫情前同期依然低了将近30%。





要知道，仅仅是2021年，澳大利亚净移民人数就减少了约9万人，临时居民更是减少50万人。从目前的水平看，移民数量的反弹还远没有达到完全填补用工荒的程度，要补足这些劳动力缺口，仍然需要一个较长的时期。





从这些数据的简单梳理，就可以看到澳大利亚经济对劳动力的饥渴程度，以及解决劳动力短缺这一问题迫在眉睫的现实。现在来看，不仅仅是移民部正着手优先处理关键性的海外签证申请，包括临时技术签证、学生签证和访客签证，不少州政府更是走在了联邦政府的前面。





比如，维州州政府担保（190）签证面向境内和境外的申请人全部开放，接受任何澳大利亚职业移民清单职业，境内申请人无需相关工作经验。符合州担保要求的申请人可以开始递交登记（Registration of Interest，后简称ROI），不过本次ROI筛选对境内申请人还加入了预计年度收入。



与此类似的，首都领地的190签证名额增加到800个，偏远地区担保（491）签证名额增加到1920个。这一配额调整已经超过去年整个财年的配额。而且首都领地增加了95个职业清单，其中涉及金融、人力资源、劳资关系顾问等，还新增很多蓝领职业，包括瓦工、喷漆工、石匠和电工等。





最激进的政策变化来自于北领地，当地政府今年公布了全新的MINT（Migration Innovation Northern Territory）项目，堪称移民政策的“重磅炸弹”，公布以来已经成为多家移民中介机构主推的移民项目。





这一项目的特殊之初在于尽管也属于技术移民范畴，但申请人需要向达尔文创新中心（Darwin Innovation hub）旗下的基金投资51.5万澳元，投资锁定期五年起步。由于本质上MINT还是技术移民，可从491签证转190签证，或者直接190签证“一步到位”。因此，申请人需要走491签证与190签证的技术移民（EOI）打分系统，但要求相较其他地区的同类签证要低很多，如EOI打分达到60分，就可以直接获得190签证。





不过，比起移民部对于所有移民和签证政策的统一管理权力，各州政府的权限相对有限，联邦政府是不是真的能够大规模放松签证和移民政策，将在很大程度上决定未来澳大利亚经济的走势。





严重不足的劳动力将使得整体经济运转速度低于平均水平，而且虽然澳大利亚拥有有史以来最强劲的贸易收入，但全球通胀也会在短期内挤压企业盈利和居民消费。充足的劳动力不仅是生产力发展的基础，也是缓解通胀的重要因素。为了解决短期和长期问题，帮助市场获得所需的劳动力是现任政府重要的职责之一。





阿尔巴尼斯政府在最近的声明中提到，即将举办的职业峰会“目标是建立一支更大、训练有素、更高效的劳动力队伍；提高收入和生活水平；为更多澳大利亚人创造更多机会，实现他们的抱负”。





（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）





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