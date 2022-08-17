避世多年的阿富汗盟友 与被害澳洲战友之父面述当年战场惨剧

休和珍妮·波特的的儿子罗伯特·波特，是澳大利亚二等兵。





2012年，当他正在和战友们打牌时，被一个名叫希克马图拉的阿富汗士兵射杀时。





在官方调查、新闻报道和波特自己的书中都有讲述，但波特以前从未从阿富汗证人那里听到过这个故事——直到现在。





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波特和妻子在堪培拉的澳大利亚战争纪念馆见到法里德·拉曼时，SBS新闻进行了现场报道。





在躲避塔利班多年后，前口译员法里德·拉曼首次讲述自己的故事。





法里德在乌鲁兹甘和坎大哈与澳大利亚士兵一起服役。





当一个名叫希克马图拉（Hekmatullah）的阿富汗士兵向正在打牌的罗伯特·波特（Robert Poate）、工兵詹姆斯·马丁（James Martin）和准下士斯捷潘·米洛舍维奇（Stjepan Milosevic）开火时，他就在那里。





他和我们的士兵一起把自己的生命留在了战场上。那晚他也可能被杀，因为他在那里。他是个勇敢的年轻人。





这并不是法里德第一次在所谓的攻击中幸存下来。





仅在几个月前，一名阿富汗士兵在坎大哈的一次例行阅兵中向澳大利亚人开枪，法里德身中七枪。





三名澳大利亚士兵和一名口译员死亡。





他在不断地开火，你知道的。我的肺里有56块以上的弹片。我的后背还有一块非常危险的碎片，或者说是一块子弹，在我的后背狭窄处。





澳大利亚战争纪念馆馆长马特·安德森表示。





他们每个人都在冒着生命危险，就像澳大利亚人冒着生命危险一样。这是一个团队的努力，这是一个共同的努力。他们因这一纽带而绝对团结在一起。





这是一个不寻常的故事，两个陌生人被难以想象的悲剧联系在一起。





SBS新闻已经证实希克马图拉在喀布尔过着自由人的生活。



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