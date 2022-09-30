取消新冠隔离的强制要求会让你担心吗？

如果有人感染，但没有了隔离的强制要求，你为此感到担心吗？





澳洲各地将从10月14日起结束新冠强制隔离期，医疗行业人士有何建议？





墨尔本急诊科医生Shera Leonny 医生表示，新冠还没过去，其他呼吸道疾病也在传播，因此公众仍需警惕。





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Hanmei Pan医生说，新冠每六个月就会出现变异，个人防护很必要。她提供了一个个人防护“三部曲”，建议大家在公共场所尽可能佩戴口罩，生活作息饮食规律、科学，增强自身免疫力，另外要及时接种疫苗。





维州Women's Health in the South East 的社区联络员Mary Ma女士介绍，她所服务的机构近期进行了一个面向维州华人居民对新冠疫苗接种情况的调查，受访者中存在五大顾虑，其中包括担心疫苗不安全，对PCR检测结果的网上记录有顾虑，部分人士担心这个记录会被第三方分享从而会影响自己出境。





“实际情况并非如此。” Mary 说，为了让更多华人居民了解准确的防疫信息，她和该机构专门制作了一个视频，她希望能通过这个渠道来帮助传达资讯，为当地居民释疑解惑。





Leonny 和Pan医生表示，强制隔离将被取消，但新冠仍会继续存在。她们一致鼓励公众及时接种新冠疫苗，应对病毒带来的挑战。





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