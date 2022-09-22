明月共此时 多元社区Cabramatta共庆中秋

不久之前，在悉尼的Cambramatta，有一场盛大的中秋节庆典活动，





Cabramatta是一个多元文化聚居区，根据2021年的最新人口普查结果，在这里，有超过43%的居民是越南裔，9.8%的人在家说广东话，而4.9%的居民说普通话。





在这里，中秋节是一个共同而盛大的节日。当地的华人、越南裔和韩裔社区，都将中秋节视为一个代表庆祝、团员和祝福的日子。





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在活动现场，新州州长佩洛特对SBS中文普通话节目表示：“我认为这是很棒的一件事，所有的社区都团结在一起，特别是经历了两年艰难的大流行以后，很多活动不得不被取消。今年能看到阳光，看到这么多快乐的家庭在外面享受这一切，这是最好的。”





“对于中秋节，我只了解一点，但是很明显，这对当地社区非常重要。这是多元文化节日的类型，这确实让我们的州更加丰富和多元。”





”我们应该做更多这样的事以拥抱这个节日。我想这就是为什么我作为州长，来这里很重要。我的孩子也会过来，享受它，吃一些美味的食物。“





舞狮是越南社区的中秋节传统。每到这个时候，舞狮团会走上街头表演，狮子的舞蹈，象征着带来好运和财富。





越南裔女孩June来自澳洲精义舞狮堂，像往年一样，她在庆典上将负责舞动一只狮子的头部，她激动地分享了她的心情。





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