宗教学校豁免条款审查推迟完成 LGBTQI+及倡导团体表示不满

宗教学校豁免条款审查推迟完成 LGBTQI+及倡导团体表示不满Play05:34 Source: AP / AP Photo下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (5.1MB) 根据联邦法律，基于性别、性取向、性别认同和婚姻状况的歧视是非法的。但给予宗教机构的豁免则意味着如果他们的行为符合自己的信仰，那么雇佣或解雇工作人员将是合法的。这是澳大利亚法律改革委员会本次审查的关键——即这一豁免是否符合反歧视要求和澳大利亚的国际人权责任。由于提案数量过多，澳大利亚法律改革委员会（ALRC）推迟了对联邦反歧视法中的宗教学校豁免条款进行审查的最后期限，审查将延期至年底完成。呼吁变革的倡导组织和LGBTQI+群体表示，他们对延期感到失望。欢迎下载应用程序SBS Radio App，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE你了解LGBT这个称呼的由来么？基督教少女投"NO"遭解雇: 我不仇视同性恋分享Latest podcast episodes新州道路新规7月出台 严格限制海外驾照的使用孩子学跆拳道要注意什么事项？工党成员加入签名 要求联邦政府增加寻工者津贴【新闻快报】美籍女子因行李中发现镀金手枪在悉尼被捕