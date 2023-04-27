宗教学校豁免条款审查推迟完成 LGBTQI+及倡导团体表示不满

由于提案数量过多，澳大利亚法律改革委员会（ALRC）推迟了对联邦反歧视法中的宗教学校豁免条款进行审查的最后期限，审查将延期至年底完成。





呼吁变革的倡导组织和LGBTQI+群体表示，他们对延期感到失望。





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