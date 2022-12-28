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【国际新闻】罗兴亚难民海上逃离生死未卜

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Rohingya people fled from oppression in Myanmar

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Published 28 December 2022 at 8:21pm, updated 43 minutes ago at 9:07pm
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大约200名难民被困于一艘载浮载沉的木船，于东南亚海域随水漂流，生死未卜。请点击图标收听音频报道。

Published 28 December 2022 at 8:21pm, updated 43 minutes ago at 9:07pm
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大约一周前，50多岁的芭甘通过卫星电话与她在马来西亚的丈夫简短通话，但他并不知道她的确切位置。她和丈夫通话中满载了她绝望和泪水，亟待救援。她在通话中说：“我们快要葬身大海了，这里没食物，也没有水。你们还在犹豫什么？请求你们尽快协助我们。”

42岁的沙安华是澳大利亚缅甸罗兴亚社区的倡议者。沙安华于上周收到消息，约有200名罗兴亚穆斯林难民被困于安达曼海，他的姐姐芭甘（Zahida Bagum）及其年龄只有8至12岁的女儿，正身在船上。她们已于该艘无动力的船只中随水漂流数星期，粮水都已耗尽。据报有多达20人已死于脱水和饥饿，或遇溺身亡。

数十年来，罗兴亚穆斯林一直受到缅甸军政府和信奉佛教的民族主义者迫害，被迫迁移到穆斯林占多数的其他东南亚国家。

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