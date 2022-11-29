【健身课堂】遍及全澳的社区运动：五公里公园跑/走

SBS 普通话电台其他收听方式 【健身课堂】遍及全澳的社区运动：五公里公园跑/走Play09:05SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.31MB)Published 29 November 2022 at 11:25amBy Lucy ChenSource: SBS 五公里公园跑（Park Run）这个活动的起源其实是三个跑步爱好者为了测试自己跑五公里需要多长时间而引发的。Published 29 November 2022 at 11:25amBy Lucy ChenSource: SBS今天的健身课堂给大家介绍一个遍及全澳的社区运动：Park run（公园跑）。参加Park run的志愿者Charles徐说，为了鼓励更多的人参与，大家还可以在周六早上以走路的形式参加这个社区运动，叫做Park walk。（公园步行）这个活动的起源其实是三个跑步爱好者为了测试自己跑五公里需要多长时间而引发的。在澳大利亚，留学生、新移民可以通过参加这个五公里的跑步或步行活动，学习英文，融入本地社区，同时锻炼身体。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【健身课堂】：推着婴儿车去跑步健身课堂：当兼职健身教练的华人留学生戚董懿健身课堂：射箭健身课堂：自由搏击分享Latest podcast episodes【澳洲福利】政府调整联邦老年健康的收入测试 谁能申请？担心数据泄露带来的风险 个人可临时禁用信用报告工党政府或将推出一项劳工关系法案 升工资有希望啦？SBS早新闻（11月29日）