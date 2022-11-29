【健身课堂】遍及全澳的社区运动：五公里公园跑/走

今天的健身课堂给大家介绍一个遍及全澳的社区运动：Park run（公园跑）。





参加Park run的志愿者Charles徐说，为了鼓励更多的人参与，大家还可以在周六早上以走路的形式参加这个社区运动，叫做Park walk。（公园步行）





这个活动的起源其实是三个跑步爱好者为了测试自己跑五公里需要多长时间而引发的。





在澳大利亚，留学生、新移民可以通过参加这个五公里的跑步或步行活动，学习英文，融入本地社区，同时锻炼身体。





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