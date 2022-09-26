【健身课堂】“经历运动伤害后，练习普拉提帮我恢复”：Helen支说

在经历了运动伤害之后，如何通过科学的运动方法来进行康复呢？





悉尼华人Helen支几年前为了尽快地恢复到产前的身材，进行了过量的运动，导致了突发的坐骨神经痛。





后来，她看了很多位理疗师和专科医生，并坚持练习普拉提和瑜伽，慢慢的找回了能够再次进行一些有氧运动的状态。





Advertisement

Helen提醒大家，她的经验并不适合所有的人，每个人都应该去向医生咨询专业的、适合自己的建议和治疗方法。





（点击图片收听完整采访）





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。







