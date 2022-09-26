【健身课堂】“经历运动伤害后，练习普拉提帮我恢复”：Helen支说

SBS 普通话电台其他收听方式 【健身课堂】“经历运动伤害后，练习普拉提帮我恢复”：Helen支说Play09:17SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.49MB)Published 27 September 2022 at 9:35amBy Lucy ChenSource: SBS “我在产后制定了一个野心勃勃的计划，准备快速恢复到产前的体重。”华人 Helen支说。 （点击图片收听完整采访）Published 27 September 2022 at 9:35amBy Lucy ChenSource: SBS在经历了运动伤害之后，如何通过科学的运动方法来进行康复呢？悉尼华人Helen支几年前为了尽快地恢复到产前的身材，进行了过量的运动，导致了突发的坐骨神经痛。后来，她看了很多位理疗师和专科医生，并坚持练习普拉提和瑜伽，慢慢的找回了能够再次进行一些有氧运动的状态。AdvertisementHelen提醒大家，她的经验并不适合所有的人，每个人都应该去向医生咨询专业的、适合自己的建议和治疗方法。（点击图片收听完整采访）SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE健身课堂：瑜伽中的呼吸健身课堂：女士如何通过练习搏击进行防身?健身课堂：如何与家人一起健身？健身课堂：怀孕期间怎样安全地运动？分享Latest podcast episodes【安居澳洲】孩子18岁之后要做什么？澳洲社区篮球运动机制完善 华人小朋友踊跃参加训练“IT 转电工我在澳洲用了四年半”-悉尼电工David的故事“当志愿者是融入澳洲生活的最好方式”：华人乔伊说