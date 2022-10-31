墨尔本免费补习俱乐部帮助难民学生30年 现急需资金注入

这个家庭作业俱乐部在图书馆内运营，就在 Fitzroy公屋住房大楼的门口，是为了最需要帮助的人而设立的。





该机构30 年前由圣劳伦斯兄弟会发起，而一个青年资产基金会一直在帮助这个机构坚持下去。





这个俱乐部帮助来自难民背景的学生获得他们在课堂上可能无法获得的一对一支持。





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目前，该机构正在尽力寻求资金以确保其未来能够长期运营。





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