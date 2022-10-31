墨尔本免费补习俱乐部帮助难民学生30年 现急需资金注入

SBS 普通话电台其他收听方式 墨尔本免费补习俱乐部帮助难民学生30年 现急需资金注入Play06:20SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Supplied下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (5.8MB)Published 1 November 2022 at 7:43amBy Sean WalesSource: SBS 一个为墨尔本难民和寻求庇护者背景的人开设的家庭作业俱乐部每年帮助150多名学生进行补习。Published 1 November 2022 at 7:43amBy Sean WalesSource: SBS这个家庭作业俱乐部在图书馆内运营，就在 Fitzroy公屋住房大楼的门口，是为了最需要帮助的人而设立的。该机构30 年前由圣劳伦斯兄弟会发起，而一个青年资产基金会一直在帮助这个机构坚持下去。这个俱乐部帮助来自难民背景的学生获得他们在课堂上可能无法获得的一对一支持。Advertisement目前，该机构正在尽力寻求资金以确保其未来能够长期运营。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【健身课堂】什么是大笑瑜伽？墨尔本杯：“让举国停下来”的赛马活动 也有人反对该赛事美国正准备在澳大利亚北领地部署B-52 轰炸机SBS早新闻（11月1日）