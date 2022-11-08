【安居澳洲】澳大利亚的媒体是怎样运作的？

澳大利亚有多家媒体，包括私营商业媒体和由公共机构提供资金的社区网络。





澳大利亚通过税收资助两家公共服务广播公司：澳大利亚广播公司（ABC）和特殊广播服务公司（SBS）。





私有的主流媒体为盈利和收视率制作内容。他们为他们的商业赞助商及其利益工作。





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相反，公共广播公司对资助他们的社区负责。



Credit: Sompong Sriphet / EyeEm/Getty Images 克里斯蒂安·波特（Kristian Porter）是公共媒体联盟的首席执行官，该联盟是全球最大的公共媒体协会，倡导公共媒体和新闻业的核心价值观。





他说，公共广播公司的职责是准确地告知公众信息。





“它们应该不受到政府或商业因素的干预。理想情况下，它们应该受到某种独立监管机构的监督，并提供公正的新闻和优质内容，为全社会提供信息、教育和娱乐。它们应该面向不同的受众，让广大受众都可以收听，并最终为公众提供民主的信息，尤其是在选举时。”





公共媒体还应该成为紧急情况或危机中可靠的信息来源，以及对错误信息和虚假信息做出可靠的反击。





LEARN MORE ABOUT THE ROLE OF PUBLIC MEDIA Full interview with Kristian Porter, CEO of the Global Public Media Alliance 11:38 Play 公共媒体机构还应披露他们的资金来源、管理方式以及资金支出方式。





温迪·培根（Wendy Bacon）是一名调查记者、政治活动家和学者。





她在悉尼科技大学 (UTS) 担任新闻学教授长达 20 年。 她说，公共媒体为反映更广泛社区的不同需求和观点的各种声音和节目风格提供了一个平台。这与国家支持的媒体正好相反。





“那种媒体的目的是为控制社会的政府发声，成为政府的一个分支。这与独立广播非常不同，后者的资金可以来自公众，但在某种程度上，那是公众对媒体的赠款，因为这种媒体能够判断什么具有新闻价值，什么信息能为社区服务。”



IN-DEPTH: LEARN MORE ABOUT THE MEDIA IN AUSTRALIA Full Interview with Journalism expert, Prof Wendy Bacon 17:55 Play 培根教授补充说，公共媒体必须具有编辑独立性、具有批评政府和所有政党的自由。





这意味着这些广播公司决定报道什么新闻以及如何报道。





“要做到这一点，必须有适当的安排来保护这种独立性。例如，通讯部长对公共广播公司没有直接控制权。而如果你有国家控制的媒体，那么部长将能够直接发出指示。”





国家控制的媒体在专制政权统治的国家很常见。国有媒体通常发布对政府友好的民族主义内容。





公共媒体是民主的支柱，因为它鼓励公众辩论和审查。





内札特·巴萨（Nejat Basar）是SBS土耳其语的执行制片人。在为澳大利亚SBS电台工作之前，他是土耳其的一名记者。





他说，那里的政府可以完全控制报道的内容，无论是直接通过国家赞助的媒体，还是通过政府代理人拥有的主流媒体。





“这是100%的政府宣传。没有偏离政府政策和政府想要的东西。反正你没有机会偏离，否则那些内容不会被发表，你也上不了电视。”





巴萨先生解释说，如果土耳其的记者试图与政府发生矛盾，他们将面临严重威胁。





“土耳其通过了一项法律，将传播虚假信息定为非法，因此如果任何报道被政府认定为是虚假的新闻，该名记者都可能被监禁长达三年。某些法律限制了你可以报道的内容。所以，你尝试一次或两次、勇敢地挑战极限之后，你就会遭到律师、检察官或政府网络喷子的攻击。一段时间后，你吸取了教训并审查自己。你最终只能放弃，只能关注安全的主题。”





他补充说，土耳其和澳大利亚的新闻自由形成鲜明对比。





“在这里，我们可以要求政府为其行为负责，在土耳其没有这样的事情。澳大利亚有非常严格的媒体法，但并没有规定你可以报道什么内容以及你可以如何进行报道。”





这并不意味着澳大利亚公共广播公司可以免于承受外部压力。 澳大利亚广播公司前新闻分析和调查总监高文·莫里斯（ Gaven Morris） 解释道。





“有时政府内部的一些人认为，‘如果我们向那个公共媒体组织提供资金，它不应该批评我们’，或者它应该同情政府在政策上的立场，所以不时会出现一些紧张关系，但我一直认为我的角色是维护 ABC的独立性，我不担任任何编辑的角色，因为政府、官员或当权者可能会寻求我们以某种方式报道一个故事，或者只报道一个故事，或者不报道一个故事。”



Credit: AAP Image/Joel Carrett 那么，公众对ABC和SBS有何期待？





两家公共广播公司均受其各自的章程、编辑政策和行为准则的指导，要求其内容公平和平衡。





ABC规模更大，在澳大利亚所有首府城市设有数十个地区和国际办事处，以及工作室。





ABC有广播电台和电视频道，以满足不同的观众和兴趣。其中包括专门的新闻和少儿节目电视频道。





ABC还在紧急情况下向社区通报情况、教育公众做好准备，在危机期间广播警告和更新，并告知恢复工作。





加文·莫里斯说: “近年来，由于气候变化，ABC在这方面的工作投入更多，确保了这一角色的增加。但也因为其在区域和农村也有覆盖，紧急广播和提供紧急信息对其作用更为重要。”





LEARN MORE ABOUT THE ABC Full interview with Gaven Morris, former Director of News, Analysis and Investigations at the ABC. 05:17 Play SBS是澳大利亚多元文化和多语言的全国公共广播公司。它的电视频道包括国际节目，以及英语和许多其他语言的新闻服务。它为来自非英语背景的人们提供了从本国获取信息和娱乐的机会。





SBS拥有澳大利亚的原住民电视台NITV，从原住民的角度展示内容。





David Hua 是SBS音频语言内容总监。他负责监督 SBS广播电台，该电台有60多种语言的广播节目。





“SBS非常独特，它旨在为多元文化和多语言的澳大利亚人提供服务。这并不是说ABC在其章程中没有包括服务多元文化的澳大利亚人，但SBS是在章程中规定特别为多元文化社区服务。”





SBS Radio started broadcasting in eight languages in 1975, and now airs original programming in more than 60 languages. Source: SBS SBS于1970年代中期开始以八种语言广播，是由两个政府资助的资金和志愿者经营的广播服务。它旨在为移民提供有关如何在澳大利亚获得医疗服务的建议。





此后，SBS Radio的规模显著扩大。它现在还以几十种语言发布网上新闻和播客，包括《安居澳洲》。





SBS音频语言内容总监David Hua说：





“SBS给说不同语言的澳大利亚观众和听众提供服务，因为他们的需求非常广泛。该服务旨在帮助人们尽可能多地了解澳大利亚，了解澳大利亚的运作方式，包括我们的政府、我们的政府机构、我们的学校系统、我们的应急系统等等，以便人们在澳大利亚有一个尽可能好的开始。”





IN-DEPTH: LEARN MORE ABOUT THE SBS Full Interview with David Hua, Director of SBS's Audio and Language Content Division 13:27 Play 商业媒体对于保障民主国家的媒体多样性也是必要的。





卡斯·德瑞克（Cassie Derrick ）是媒体、娱乐和艺术联盟媒体部门（MEAA）的主管。 MEAA 是澳大利亚最大的代表公共和商业媒体记者的工会。 她说这些媒体为公共话语增加了价值。





“商业媒体的作用也非常关键，因为它更小众，可以提供不同的视角，我认为澳大利亚人因此能够接触到尽可能多的不同视角和尽可能多地讲故事的不同方法。”





温迪·培根教授曾在公共和商业媒体担任记者。 她说，尽管商业媒体的某些部门在公益新闻方面做得非常出色，但它们的大部分内容都是为了吸引大量观众，通过广告增加收入。



这些媒体的全部目的是尽可能多地赚钱。这意味着广告商只有在他们觉得内容吸引人们关注该节目时才会做广告，因为人们会看到广告。我们有两家非常大的公司，最大的是鲁珀特·默多克（Rupert Murdoch）拥有的新闻集团。他们有报纸、广播、电视...... Professor Wendy Bacon

除 NewsCorp 外，还有一些其他占主导地位的企业集团：Seven West Media，一家由 Australian Capital Equity 控制的澳交所上市公司。此外，九号频道是一家由PBL和费尔法克斯（Fairfax）媒体合并的出版和广播有限公司。





这两家前公司是由帕克家族（ Packer） 和 Fairfax 家族创立的。 公共媒体联盟首席执行官克里斯蒂安·波特表示，私有制的缺点是某些媒体可能在编辑上存在偏差。





“通常商业媒体对其所有者在编辑原则上会有所倾向。而且他们的所有者通常可以帮助决定记者对某些新闻话题采取何种方式。在某些国家，商业媒体在很大程度上被视为右翼支持者。所以，就默多克媒体而言，我认为我们可以有把握地说，例如在澳大利亚、在英国，情况经常如此，他们的媒体支持更保守的政府。”





Some people believe that the concentration of media ownership in Australia affects the quality of election campaign coverage. Source: AAP / Credit: AAP 为了确保多种声音和观点，媒体多样性至关重要。





“一件非常危险的事情是一个所有者拥有许多媒体组织的所有权。当存在垄断时，要考虑的是，如果没有公共广播公司，这个国家的媒体格局会是什么样子？新闻会偏向某种观点吗？如果没有了像 ABC和SBS这样的组织可以代表公众提供公正、值得信赖的声音，媒体的格局会是怎样的？这是我们常常要问的问题。”





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

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