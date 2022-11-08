华人留学生分享在澳找工作的方法

来自中国的留学生杨睿琳来悉尼大学读研一学期了。





她说，放假时她想找一份和自己的战略公共关系专业相关的工作去实习。





睿琳在大学里得到了不少找工作方面的信息和支持，而且她还建议，国际留学生可以在各种社交网络上找到不少寻工的信息。





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不久前，她为了完成自己的新闻写作作业，前去一个招聘会采访，了解了一些留学生难以找到心仪的实习机会的原因。





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