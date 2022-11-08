华人留学生分享在澳找工作的方法

SBS 普通话电台其他收听方式 华人留学生分享在澳找工作的方法Play09:31SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.72MB)Published 8 November 2022 at 12:22pmBy Lucy ChenSource: SBS 留学生杨睿琳在采访一个大学举办的招聘会时发现，很多用人单位没有给中国留学生实习机会的原因之一是“他们说不出自己的职业规划”。Published 8 November 2022 at 12:22pmBy Lucy ChenSource: SBS来自中国的留学生杨睿琳来悉尼大学读研一学期了。她说，放假时她想找一份和自己的战略公共关系专业相关的工作去实习。睿琳在大学里得到了不少找工作方面的信息和支持，而且她还建议，国际留学生可以在各种社交网络上找到不少寻工的信息。Advertisement不久前，她为了完成自己的新闻写作作业，前去一个招聘会采访，了解了一些留学生难以找到心仪的实习机会的原因。READ MORE国际留学生在酒店业和旅游业打工或将不再受工时限制SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。 分享Latest podcast episodes【健身课堂】如何通过运动塑身？【安居澳洲】澳大利亚的媒体是怎样运作的？【现场说法】491转191签证需要注意哪些条款？澳税务局采取措施消除“挂名董事”现象