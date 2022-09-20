在英国亲历历史:华人民众如何缅怀已故女王

SBS 普通话电台其他收听方式 在英国亲历历史:华人民众如何缅怀已故女王Play09:55SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (9.08MB)Published 20 September 2022 at 1:24pmBy Lucy ChenSource: SBS “亲历了这个历史事件所带给我的震撼，不知道将会怎样体现在我未来的作品中？我很期待。”悉尼华人艺术家艾琳说。 （点击图片收听完整采访）Published 20 September 2022 at 1:24pmBy Lucy ChenSource: SBS生活在澳大利亚的华人艺术家艾琳近日去英国旅行期间，在巨石阵、在牛津街头、在伦敦，她见证了不同的人缅怀已故女王伊丽莎白二世的不同场面。她也跟生活在当地的华人分享了他们对于已故女王的一些看法和印象。当艾琳回到悉尼的时候，她跟十几岁的女儿谈到伊丽莎白女王二世，她的女儿把女王和自己的外婆做了一个有趣的比较。Advertisement（点击文首图片收听完整采访）SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。 分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年9月20日）【疫苗快报】新州南澳州取消公交口罩令 政府再拨14亿支持疫情响应“一代人未曾见过的危机”：联合国大会聚焦重大议题【安居澳洲】澳大利亚社交礼仪须知