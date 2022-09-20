在英国亲历历史:华人民众如何缅怀已故女王

生活在澳大利亚的华人艺术家艾琳近日去英国旅行期间，在巨石阵、在牛津街头、在伦敦，她见证了不同的人缅怀已故女王伊丽莎白二世的不同场面。



她也跟生活在当地的华人分享了他们对于已故女王的一些看法和印象。



当艾琳回到悉尼的时候，她跟十几岁的女儿谈到伊丽莎白女王二世，她的女儿把女王和自己的外婆做了一个有趣的比较。





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