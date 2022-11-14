SBS 普通话电台其他收听方式 关注男性精神健康：胃痛原来和压力太大有关？Play10:00SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (9.16MB)Published 15 November 2022 at 7:49amBy Lucy ChenSource: SBS 十一月是关注男性精神健康月，在澳洲的很多男士们会参加一个被称为Movember的活动。Published 15 November 2022 at 7:49amBy Lucy ChenSource: SBSMovember中的M代表胡子，因为通常在这个月，男士们会在月初开始蓄胡子，月底把胡子刮干净。爱好铁三运动的华人Nero张说，他几年前参加过这个留胡子的活动，只觉得胡子刮掉以后的感觉特别清爽。两年前，他突然总是觉得身体不舒服，主要是胃不好，在忍痛一段时间后，他去看了医生，医生提醒说：他的胃病有可能是精神紧张引起的。Advertisement经过一段时间的调养，目前Nero已经康复。他也因此对11月留胡子的活动有了新的理解。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。 分享Latest podcast episodes从连锁宠物店女霸总到澳洲首位华裔女特技飞行员【健身课堂】Sabrina王骑行600公里为儿童癌症研究筹款澳洲总理阿尔巴尼斯确认将与中国主席习近平周二（11月15日）会面世界人口达到80亿 中国出生率降至新低