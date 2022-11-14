关注男性精神健康：胃痛原来和压力太大有关？

Movember中的M代表胡子，因为通常在这个月，男士们会在月初开始蓄胡子，月底把胡子刮干净。





爱好铁三运动的华人Nero张说，他几年前参加过这个留胡子的活动，只觉得胡子刮掉以后的感觉特别清爽。



两年前，他突然总是觉得身体不舒服，主要是胃不好，在忍痛一段时间后，他去看了医生，医生提醒说：他的胃病有可能是精神紧张引起的。





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经过一段时间的调养，目前Nero已经康复。他也因此对11月留胡子的活动有了新的理解。





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