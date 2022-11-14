【健身课堂】Sabrina王骑行600公里为儿童癌症研究筹款

Sabrina王说，她身边有一个朋友因此很受感动。因为他的好友的孩子死于癌症，而这次筹款的目的是捐献给一个机构进行儿童癌症治疗的研究的。





于是，这位朋友加入了Sabrina（昵称：Mini）骑行的行列。



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