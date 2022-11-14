【健身课堂】Sabrina王骑行600公里为儿童癌症研究筹款

SBS 普通话电台其他收听方式 【健身课堂】Sabrina王骑行600公里为儿童癌症研究筹款Play08:08SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.45MB)Published 15 November 2022 at 6:39am, updated 2 hours ago at 6:41amBy Lucy ChenSource: SBS 悉尼华人、运动爱好者Sabrina王用一个月的时间骑行600公里，为一个慈善组织筹款。Published 15 November 2022 at 6:39am, updated 2 hours ago at 6:41amBy Lucy ChenSource: SBSSabrina王说，她身边有一个朋友因此很受感动。因为他的好友的孩子死于癌症，而这次筹款的目的是捐献给一个机构进行儿童癌症治疗的研究的。于是，这位朋友加入了Sabrina（昵称：Mini）骑行的行列。AdvertisementREAD MORE【健身课堂】什么是大笑瑜伽？健身课堂:自由潜水健身课堂：如何与家人一起健身？SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes关注男性精神健康：胃痛原来和压力太大有关？从连锁宠物店女霸总到澳洲首位华裔女特技飞行员澳洲总理阿尔巴尼斯确认将与中国主席习近平周二（11月15日）会面世界人口达到80亿 中国出生率降至新低