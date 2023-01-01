【我们的故事】邱晨：离开篮球攀登人生另一座“山”

邱晨曾效力于中国青年队和中国国家队，并担任中国女子篮球队队长。





她在球场上司职后卫，擅长突破、空切、跳投，特别是在突破中主动贴近防守人后急停跳投。然而在1987年，她因身体原因告别了自己热爱的篮球事业。



Credit: 邱晨 “我当时退役是因为心肌炎，（做出退役决定对我来说）很难的，特别难。”





“有一次我记得打84年奥林匹克预选赛的时候，我的血色素6.7克，正常的是十几。每年我们一般有两个星期假期回家，我每年回家这两个星期都是高烧，因为一年下来以后高度疲劳，疲劳以后一回到家一放松我就发烧，直到我退役。”



1984年奥运会。 Credit: 邱晨 虽然邱晨退役至今已有36年，但她依然保持着对篮球的关注，与篮球圈的朋友也保持着联系。





“我跟他们一直都是朋友，跟他们一直在微信聊天，一直没有断。”







邱晨因为篮球与澳大利亚前篮球运动员Jenny相识并建立了友谊，开始学习英语，这也为她后来与她的先生一起移民澳大利亚做了铺垫。





“我先生在国家体委工作，我先生的英语特别好，他很享受他的工作，所以当时我有一个梦想，我就希望我的英语特别好，我就觉得我人生第二步，我希望跟我的外语有关系。”



刚到澳大利亚堪培拉。 Credit: 邱晨 放下篮球带来的所有成绩和荣耀，邱晨踏上了另一条全新的未知路：移民澳洲，开启学习之路。





“我刚开始90年到教育部，在州政府教育部当翻译，后来我就去TAFE读了一个翻译证书，完了以后就接着在TAFE读会计，后来进了南澳大学读的Business Management，紧接着我又读master，读完我的MBA的时候我已经42岁了，在这一路读来我是一边工作一边读书，挺长一段时间，我都没有休过星期六星期天，那时候是full time工作part time读书，所以很辛苦很辛苦。”





新的生活，新的挑战，为了融入澳洲社会，邱晨将绝大多数时间放在了工作和学习上，内心深处是对女儿的歉意。





“我女儿我觉得对她挺愧疚的，真的。有一段时间我没有太多的时间精力给她，别人问她说你妈妈的爱好是什么，她说‘我妈妈爱好是爱睡觉，她一回家就睡觉’。什么时候想起来都觉得挺亏欠她的，生活重新来过的话，我想我应该花点时间给女儿。”





如今邱晨在一家多元文化公司担任财务经理，她很享受自己现在的澳洲生活。



Credit: 邱晨 “我很享受，我很知足，我的工作单位是个大集体，multiculture的集体，来自十几个国家，我很享受在单位的文化氛围，我很享受和同事之间的那种互相交流的氛围。我还被我们单位评为女的当中的最fashion的一个。”





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