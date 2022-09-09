SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年9月９日）Play05:40SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.25MB)Published 9 September 2022 at 7:27pmSource: SBS 澳洲政界向英女王致敬 各地降半期哀悼；澳洲国际和国内航班口罩令今结束；澳洲政府宣布成立高铁管理机构。（请点击收听详细内容）Published 9 September 2022 at 7:27pmSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“悲伤是为爱付出的代价”阿尔巴尼斯向伊丽莎白女王表示敬意没被卷入澳大利亚洪灾？但你可能还是在为灾难损失付钱一文了解澳洲最新疫情防控措施 国际航班口罩令今结束时速250km旅行不再是梦？澳洲政府宣布成立高铁管理机构Advertisement分享Latest podcast episodes【疫苗快报】航班口罩要求与无症状感染者隔离期新规即日起生效SBS早新闻（9月9日）【对话后浪】女科学家的育儿经验：“像训练AI模型一样训练孩子”【健身课堂】马拉松比赛前的一周该如何备赛？