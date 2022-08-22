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SBS晚新闻（2022年8月22日）

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Published 22 August 2022 at 4:43pm
Presented by Xinyu Li
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新报告称澳洲移民制度过于复杂 呼吁全面改革技术移民计划；澳洲偏远地区缺人才 “留住全家”策略成移民定居关键；澳人拥抱居家办公新趋势 健康和福祉或面临风险；澳航推航班折扣券补偿乘客 工会批为“噱头”。（请点击收听详细内容）

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