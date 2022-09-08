SBS晚新闻（9月8日）

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Published 8 September 2022 at 5:02pm
By SBS Radio Mandarin
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绿党在堪培拉的冬季舞会上抗议天然气和煤炭使用 两款RAT试剂在澳获批 可同时检测新冠和流感 致五名青少年死亡的悉尼车祸肇事司机被拒绝保释 （点击图片收听报道）

Published 8 September 2022 at 5:02pm
By SBS Radio Mandarin
Source: SBS

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