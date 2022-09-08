SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（9月8日）Play03:48SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (3.48MB)Published 8 September 2022 at 5:02pmBy SBS Radio MandarinSource: SBS 绿党在堪培拉的冬季舞会上抗议天然气和煤炭使用 两款RAT试剂在澳获批 可同时检测新冠和流感 致五名青少年死亡的悉尼车祸肇事司机被拒绝保释 （点击图片收听报道）Published 8 September 2022 at 5:02pmBy SBS Radio MandarinSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。Advertisement分享Latest podcast episodes免费彩虹热线计划开启 为华语性少数社区提供支持SBS早新闻（9月8日）SBS晚新闻（2022年9月7日）【正在行动】新冠感染隔离期缩短 “政府应该公开卫生建议”