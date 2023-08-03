SBS早新闻（8月3日）Play13:59 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.8MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。２３名澳大利亚人在军事政变后被困尼日尔澳最高商业机构宣布支持议会原住民之声在美国犹太教堂枪杀１１人的男子被判死刑女足世界杯巴西队和意大利队遭淘汰欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE新南威尔士州议员呼吁将可卡因合法化为什么“芭本海默”梗图在日本引发了抵制双影的呼声？【SBS新闻快报】北京遭受140年来最严重降雨 涿州洪灾告急分享Latest podcast episodesLGBTIQ+ 群体支持原住民议会之声【SBS新闻快报】“护身军刀”军演坠机失踪人员遗骸已被发现神奇的澳洲：学画一年也能卖画？“只要有热爱有见解”就可以华人球迷们发声：“中国女足应该被更多地看到”