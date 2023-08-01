【SBS新闻快报】行业机构考虑简化海外医生技能评估流程

要点： 海外医生技能评估即将提速，以缓解行业人员短缺压力；

储备银行八月维持利率不变；

昆州幼儿园工作人员涉嫌上千起侵犯儿童罪名。

医生技能评估即将提速 以缓解行业人员短缺压力

澳大利亚全科医学最高行业机构今天（8月1日）表示，将简化国际医学毕业生的职业评估程序，努力让更多的全科医生尽快进入需要他们的社区工作。





由于复杂严格的评估审批制度，在澳大利亚居住的数百名在国外获得医学教育与培训的医务人员无法工作。





根据澳大利亚皇家全科医师行业协会（Royal Australian College of General Practitioners, RACGP）即将采取的新措施，申请者的评估和认证程序将更加简便，培训时间将缩短，可适用的培训类型也将扩大。





协会主席妮可·希金斯（Nicole Higgins）医生表示，她希望尽快让更多的全科医生进入需要他们的社区。





“我们致力于尽我们所能，使其变得更简单、更省力、更精简，”她说。





这些变化是对联邦政府此前发起的医疗从业人员监管制度审查的回应，该审查由前新州卫生厅秘书长罗宾·克鲁克（Robyn Kruk）独立领导。





克鲁克的独立审查报告显示，对全科医生服务的需求激增导致澳大利亚至少缺少860名全科医生，而这个数字在不到10年的时间内预计会增至10600名。



但是，许多来自海外的熟练全科医生却无法填补这一空缺，因为哪怕在培训标准与澳大利亚相似的国家获得学位的医学生，在澳大利亚工作的招聘过程也可能需要长达21个月，并花费超过2.5万澳元。





克鲁克在审查后建议，对于海外医学毕业生（International Medical Graduate, IMG）的可比性评估权限应该从RACGP让渡至澳大利亚医学委员会。





这些评估用于确定海外医学毕业生是否在澳大利亚能够胜任并安全地从事医学工作。不过，RACGP对克鲁克的该建议表示拒绝，指出为了医患安全，协会将继续进行评估工作。





希金斯医生表示：“我们不能用质量和安全，来交换获取医疗服务和人才。我们必须始终确保安全是首要的，同时简化其他流程，使事情更容易。”





据称，RACGP宣布将实施的一系列新举措，将为海外医生在澳工作的招聘流程缩短三个月。



RBA八月维持利率在4.1%不变

澳大利亚储备银行本周二（8月1日）宣布八月暂停加息，将现金利率维持在 4.1% 。





此前，澳大利亚统计局（ABS）上周三公布的最新数据显示，6月季度的年度通胀率降至6%，尽管仍高于澳大利亚储备银行设定的2%至3%的目标范围。





国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）表示，澳大利亚在抗击通货膨胀方面终于开始取得进展，而政府推出的生活成本支持计划将有助于缓解以前加息带来的经济压力。





他说：“政府的首要任务是减轻人们承受的生活成本压力。我们的首要任务是以数十亿澳元的生活成本救济计划方式推出，以使独立的澳大利亚储备银行的工作更加顺利。”





反对党国库部发言人安格斯·泰勒（Angus Taylor）则表示，对许多人来说，暂停加息是一个受欢迎的缓和，但阿尔巴尼斯政府仍有许多工作要做，以缓解通货膨胀压力。





“对于持有抵押贷款的澳大利亚家庭来说，今天的暂停加息是一个受欢迎的缓和，但我注意到储备银行的警告，即可能需要进一步收紧货币政策，并警告他们预计通胀将在更长时间内走高，”他表示。





在不到18个月的时间里，储备银行已经12次提高利率，试图将通胀率控制在目标范围内，而本月是储备银行董事会在货币紧缩周期内第三次决定按兵不动。



昆州45岁幼儿园工作人员涉嫌1623起侵犯儿童罪名

澳大利亚联邦警方（AFP）今日（8月1日）宣布对一名45岁昆州男子发出逮捕令，并指控其对91名儿童涉嫌犯下1623起虐待儿童的罪行。





该男子被指控的罪名包括涉嫌136项强奸罪，以及110项罪名涉嫌与10岁以下的儿童发生性行为。





据称，这些罪行发生在2007年至2022年间，地点包括布里斯班、悉尼和海外。





警方在该男子位于黄金海岸的家中查获了装有大量虐待儿童材料的装置，并表示调查细节会让社区“深感不安”。





联邦警方助理专员贾斯汀·高夫（Justine Gough）说：“这是令人寒心的消息。澳大利亚联邦警方和其他执法部门怀着沉重的心情，全力以赴、投入大量时间和资源来防止和打击针对儿童犯下令人发指罪行的个人。”





如果您或您认识的人需要支持，可拨打 Lifeline 生命热线电话 13 11 14，或自杀回拨服务 1300 659 467，以及面向5至25岁人群的儿童热线电话 1800 55 1800。





任何寻求有关性虐待的信息或支持的人士，都可以致电 Bravehearts 1800 272 831 或 Blue Knot 1300 657 380。





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