【SBS新闻快报】PwC首位华裔合伙人回应330万诈骗指控

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普华永道（Pwc）悉尼办公室大楼 Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE

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澳大利亚普华永道首位华裔合伙人邵红被指协助其丈夫诈骗330万澳元；夫妻二人将责任归咎为被“神秘的中国富豪”诱骗；Creative Promotions指控丈夫吴迪涉嫌篡改和伪造发票，妻子邵红协助诈骗，要求赔偿总损失330万澳元。

根据《每日邮报》的报道，澳大利亚普华永道（PwC）的首位华裔合伙人邵红（音译，Hong Shao）将330万澳元的诈骗指控归咎为，是在与一位“神秘的中国富豪”进行复杂贷款。

目前，这对夫妇已就这些指控作出回应，并将责任归咎为一位未具名的中国富商，声称他们被卷入了一场复杂的贷款陷阱中，该贷款协议与Creative Promotions在悉尼Chatswood地区的供应商有关。

Creative Promotions称因涉嫌欺诈而造成的总损失为330万澳元，并要求邵红和吴迪赔偿。

现年44岁的邵红，于2005年从中国移居到澳大利亚，并在2018年晋升为澳大利亚普华永道的首位华裔审计合伙人，年薪约为70万澳元。

法庭文件显示，吴迪从2005年开始受雇于Creative Promotions，担任该公司的海外生产助理15年余年，主要负责管理和协调中国供应商的生产事宜。

吴迪告诉了妻子邵红有关贷款安排的一些细节，但由他负责“夫妻的日常银行业务安排，因为妻子的职业素养很高”，辩护文件称。

Creative Promotions的索赔声明中称，邵红“实际知道”涉嫌欺诈，或者“对显而易见的事视而不见”，这是一种“故意的不当行为”。

但辩方文件反驳，吴迪被授权代表邵红行事，并“全权负责”将现金转入妻子的名下，并不需要过问妻子邵红。

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