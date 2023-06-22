【SBS新闻快报】PwC首位华裔合伙人回应330万诈骗指控

根据《每日邮报》的报道，澳大利亚普华永道（PwC）的首位华裔合伙人邵红（音译，Hong Shao）将330万澳元的诈骗指控归咎为，是在与一位“神秘的中国富豪”进行复杂贷款。





目前，这对夫妇已就这些指控作出回应，并将责任归咎为一位未具名的中国富商，声称他们被卷入了一场复杂的贷款陷阱中，该贷款协议与Creative Promotions在悉尼Chatswood地区的供应商有关。





Creative Promotions称因涉嫌欺诈而造成的总损失为330万澳元，并要求邵红和吴迪赔偿。





现年44岁的邵红，于2005年从中国移居到澳大利亚，并在2018年晋升为澳大利亚普华永道的首位华裔审计合伙人，年薪约为70万澳元。





法庭文件显示，吴迪从2005年开始受雇于Creative Promotions，担任该公司的海外生产助理15年余年，主要负责管理和协调中国供应商的生产事宜。





吴迪告诉了妻子邵红有关贷款安排的一些细节，但由他负责“夫妻的日常银行业务安排，因为妻子的职业素养很高”，辩护文件称。





Creative Promotions的索赔声明中称，邵红“实际知道”涉嫌欺诈，或者“对显而易见的事视而不见”，这是一种“故意的不当行为”。





但辩方文件反驳，吴迪被授权代表邵红行事，并“全权负责”将现金转入妻子的名下，并不需要过问妻子邵红。





听收听详细音频内容。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



