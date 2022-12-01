SBS 普通话电台其他收听方式 “我的健康记录”的安全模式是否安全？【专家点评】Play05:48SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (5.3MB)Published 1 December 2022 at 3:38pmBy Arianna LucenteSource: SBS 在Medibank的数据遭到黑客攻击后，议会通过了一项新的法律，将对严重泄露数据的公司的最高罚款额提高到5000万澳元。Published 1 December 2022 at 3:38pmBy Arianna LucenteSource: SBSMedibank的数据库受到黑客攻击，导致970万名澳大利亚人的健康细节遭到暴露。网络安全和隐私专家警告说，获取健康数据仍然是黑客的主要目标。大约40%的澳大利亚人口受到Medibank黑客攻击事件的影响。 这引起了人们对另一个健康数据库：我的健康记录（My Health Record）的担忧。澳大利亚隐私基金会主席大卫·瓦勒（ David Vaile）表示，联邦政府的“我的健康记录”可能会发生“大规模数据泄露”。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【安居澳洲】您享有什么老年护理服务的权利？该如何投诉？舞台剧《爱·能...》探讨海外华人精神健康问题 引发共鸣SBS早新闻 (2022年12月1日)东方美人惊艳NGV 中国传统服饰走进澳大利亚