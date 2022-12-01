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“我的健康记录”的安全模式是否安全？【专家点评】

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Published 1 December 2022 at 3:38pm
By Arianna Lucente
Source: SBS

在Medibank的数据遭到黑客攻击后，议会通过了一项新的法律，将对严重泄露数据的公司的最高罚款额提高到5000万澳元。

Published 1 December 2022 at 3:38pm
By Arianna Lucente
Source: SBS
Medibank的数据库受到黑客攻击，导致970万名澳大利亚人的健康细节遭到暴露。

网络安全和隐私专家警告说，获取健康数据仍然是黑客的主要目标。

大约40%的澳大利亚人口受到Medibank黑客攻击事件的影响。 这引起了人们对另一个健康数据库：我的健康记录（My Health Record）的担忧。

澳大利亚隐私基金会主席大卫·瓦勒（ David Vaile）表示，联邦政府的“我的健康记录”可能会发生“大规模数据泄露”。

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