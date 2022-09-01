火车班次被削减75% 悉尼火车再陷瘫痪状态

SBS 普通话电台其他收听方式 火车班次被削减75% 悉尼火车再陷瘫痪状态Play04:03SBS 普通话电台其他收听方式 Source: AAP下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (3.71MB)Published 1 September 2022 at 10:58amSource: SBS 8月31日悉尼的火车班次，被削减了75%。面对陷入瘫痪状态的公共交通，新州州长佩洛提（Dominic Perrottet）对铁路工会下达了最后通牒。Published 1 September 2022 at 10:58amSource: SBS8月31日凌晨开始，新州铁路职工再次开启了长达24个小时的大罢工，导致悉尼地区有75%的火车班次被削减。铁路线空前的混乱，让通勤者再次陷入困境。工会和政府对峙的焦点在于20亿澳元打造的韩国进口列车，工会坚称这种设计会为乘客和员工带来安全风险。Advertisement新州州长佩洛提警告铁路工会，若采取进一步罢工措施，则将需法律介入。以上为SBS中文电视新闻记者李芯蕊报道。欢迎登录SBS Ondemand 观看SBS中文电视新闻。分享Latest podcast episodes健身课堂: “早期肚皮舞的编舞灵感来源于诗歌”：习舞爱好者Vivien张耗资2.5亿澳元捐款 澳大利亚传染病研究所获将于2025年建成【安居澳洲】为什么在怀孕早期进行产检如此重要？悉尼国际会议中心用3-D技术展示成为殖民地以前的悉尼