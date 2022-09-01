火车班次被削减75% 悉尼火车再陷瘫痪状态

8月31日凌晨开始，新州铁路职工再次开启了长达24个小时的大罢工，导致悉尼地区有75%的火车班次被削减。





铁路线空前的混乱，让通勤者再次陷入困境。





工会和政府对峙的焦点在于20亿澳元打造的韩国进口列车，工会坚称这种设计会为乘客和员工带来安全风险。





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新州州长佩洛提警告铁路工会，若采取进一步罢工措施，则将需法律介入。

