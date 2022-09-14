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寄养儿童增多 全澳至少需增加5000名照顾者

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Foster families

Credit: Unsplash/Patricia Prudente

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Published 14 September 2022 at 4:14pm
By Gareth Boreham
Presented by Zhou Li
Source: SBS

9月11日到17日，是澳大利亚寄养周（Foster Care week）。福利机构紧急呼吁更多澳大利亚人挺身而出，寄养需要帮助的弱势儿童。（点击上图收听报道）

Published 14 September 2022 at 4:14pm
By Gareth Boreham
Presented by Zhou Li
Source: SBS
据估计，全国需新增数以千计的照顾者来应对不断增长的需求。

维州圣公会（Anglicare Victoria） 副首席执行官苏西利 （Sue Sealey） 表示，寄养儿童的年龄可在出生婴儿到 17 岁之间。寄养儿童所需包罗万象，从过夜紧急护理到长期居家安置。
 
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在澳大利亚全国范围内，有超过 46000 名儿童被寄养。

预计这个数字还会增加。苏希利说，仅维州至少需额外增加 700 名护理人员。
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【安居澳洲】澳大利亚的儿童寄养系统如何运作？


Daniel Airey 是维州最年轻的寄养照顾者之一。他说，这个工作改变了自己的生活。

“……孩子们从不喜欢触摸、拥抱或其他一些事情，在（寄养后的）一周里发生了变化。 比如，他们刚来时只吃烤面包上的奶酪，因为那是他们唯一吃过的东西，但后来他们扩大了他们食物选择范围，增加了胃口。这些看起来很小的事情，在我们眼里都是大事，因为我们知道孩子们都曾经历了些什么。”

澳大利亚各福利机构通过在线活动发起一项新的招聘活动。

“当你成为寄养者时，你就成为了寄养事业的一部分。 它是人生旅程的一部分，是寄养故事的一部分，社区的一部分。 请成为这一部分， 成为一名寄养照顾者。”

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