乌克兰总理称其军队在南部进一步收复了失地

美国表示，将承诺向乌克兰额外提供9.61亿美元的军事援助，其中包括火箭系统，这些系统被认为有助于该国军队获得对抗俄罗斯的装备。



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与此同时，美国谴责克里姆林宫吞并几个乌克兰领土的行为。





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