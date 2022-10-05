乌克兰总理称其军队在南部进一步收复了失地

SBS 普通话电台其他收听方式 乌克兰总理称其军队在南部进一步收复了失地Play04:31SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.13MB)Published 6 October 2022 at 10:11amBy Tom CanettiPresented by Lucy ChenSource: SBS 俄罗斯继续征募公民到乌克兰作战，美国承诺向乌克兰提供价值 9.61 亿美元的新一揽子援助计划。 乌克兰表示，其军队取得了更大的进展，重新控制了乌克兰南部的八个定居点。Published 6 October 2022 at 10:11amBy Tom CanettiPresented by Lucy ChenSource: SBS美国表示，将承诺向乌克兰额外提供9.61亿美元的军事援助，其中包括火箭系统，这些系统被认为有助于该国军队获得对抗俄罗斯的装备。READ MORE泽连斯基：乌克兰军队在赫尔松取得“迅猛而强有力”的收获与此同时，美国谴责克里姆林宫吞并几个乌克兰领土的行为。AdvertisementSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodesSBS早新闻 (2022年10月6日)探索双小行星重定向测试任务的奥秘SBS晚新闻（2022年10月5日）【安居澳洲】澳大利亚统一全国紧急警报和火灾等级系统