【俄烏戰爭200日】烏克蘭收復東部大片失土 澤連斯基稱「重大突破」

烏克蘭武裝部隊昨日表示已重奪被俄軍佔據的東部城市伊久姆（Izyum），而在東部哈爾科夫地區，部隊同時向東、南、北幾個方向推進。





烏軍總司令Valeriy Zaluzhnyi透過社交平台Telegram公告，自本月以來，已重新控制超過3000平方公里土地，離俄羅斯邊境僅50公里。





據報，數千俄軍士兵撤離作為後勤樞紐的伊久姆時丟盔棄甲，大量軍備被烏軍繳獲。



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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）形容這次反攻是重大突破，並指如果能獲得歐洲更多軍備支持，相信可以收復更多國土。





他上周四表示收復了1000平方公里失地後，翌日接受美國CNN訪問時說，烏軍會繼續推進：「我們不會止步。我們會緩慢地逐步地向前推進。」





烏克蘭國防部長Oleksii Reznikov表示這次得著大於預期，效果如同「滾雪球」。「這是俄軍可以被擊敗的訊號。」





但他也強調，由於烏軍向東深入，會加強保護補給線，以防俄軍還擊甚至三面包圍。



與此同時，俄羅斯在哈爾科夫的管治當局，已呼籲民眾徹往俄國。





莫斯科遭受入侵烏克蘭六個月以來的最慘痛敗仗，卻對此保持沉默，沒有解釋烏克蘭東北部發生了甚麼及為何發生。俄羅斯一些主戰評論員和民族主義者在社交媒體發達憤怒，要求當局盡快扭轉局勢。





基輔的軍事分析師Oleh Zhdanov認為，烏克蘭有望長驅直入盧甘斯克地區。



9月11日，哈爾科夫東南部一座橋樑在俄烏交戰後出現坍塌。 Source: Getty / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images 而在烏克蘭南部，俄羅斯國防部聲稱在尼古拉耶夫及附近摧毀烏克蘭海軍陸戰旅部隊的臨時部署點，並指在本月6日至10日，烏方在當地損失4千多士兵；而在南部赫爾松，俄軍攔截了12枚美製海馬斯多管火箭系統炮彈，以及9枚多管火箭系統火箭彈，並擊落一架烏克蘭直升機及4架無人機。





另外，烏克蘭當局已在昨日關閉扎波羅熱核電站最後一個運作中的反應堆。





俄羅斯總統普京昨日應約與法國總統馬克龍通電話。普京再次批評烏方攻擊核電站，有機會導致災難性後果。馬克龍則重申確保核電站安全的必要性，呼籲俄軍從當地撤走武器。

