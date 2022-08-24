【移民VS培訓】澳洲應該點樣解決人手短缺問題？

聯邦政府本周宣佈澳洲未來五年需求最大的10個職業，包括建築經理、護士和廚師等。





而即將於9月1日至2日在坎培拉舉行的就業與技能峰會，便旨在解決目前的技能人才短缺問題。





當局指，峰會將「匯集工會、商業團體和幫助運營澳洲世界級職業技能培訓部門的人員，探討如何針對澳洲的技能人才短缺問題採取即時行動」。



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哪些崗位是「未來職業」？

聯邦政府根據 技能優先名單 、職位空缺數據和預計的就業增長，列出未來5年人手最短缺的10大行業，包括：



施工經理

土木工程專業人士

幼兒教師

註冊護士

資訊和通訊技術（ICT）的業務及系統分析師

軟件及應用程式員

電工

廚師

兒童護理人員

長者和殘障護理人員

西澳Edith Cowan大學的創業與創新教授Pi-Shen Seet表示，其實澳洲長期已透過培訓本地工人和吸納技術移民來填補各個行業所需人才，而這是基於供需關係。



優先考慮之列

澳洲在2022-23年的永久居留移民名額上限為16萬個。





雖然前一年度的名額上限也是16萬，但技術移民和家庭移民幾乎平均分配名額，而在政府的最新計劃中，工人將屬優先考慮之列。





明年預計會有超過三份之二的移民持七種不同的技術簽證來澳。





不過，商業遊說團體和工會都在呼籲，在未來兩年將移民上限提升至20萬人，以進一步緩解許多行業的技能人才短缺問題。



副總理馬利士（Richard Marles）支持恢復移民水平，但他認為這並不能解決所有問題。「讓我們的移民人數恢復到疫情之前的水平，這是解決方案的一部份。」





「但我們要從過去幾年關閉國境學到的是，我們對自己的工人沒有充分培訓。」





此前，電工工會（Electrical Trades Union）委託進行的一項新調查顯示，只有約半數（52%）的電工學徒完成了資格認證，有超過三份之一的人考慮退出課程。





Seet教授表示，雖然本地培訓是有益的，但在那些亟需人手的行業中，願意從事這些工作的人不會都是本地人。





「你可以在提高技能培訓方面投入盡可能多的資金，但如果澳洲人不想從事這些工作，如果僱主不願採取激勵員工的額外措施，那就會出現問題——你必須再引進新的人才。」



引入移民是「短期方案」

澳洲郵政的前行政總裁Christine Holgate將受邀參加9月的就業峰會。她認為，對於澳洲目前面臨的問題，移民只是一個臨時、快速解決的辦法。





「我認為，短期內，解決方案確實需要包括吸納一些技術移民......（但）要想勝任我們行業的工作，你必須具備熟練的技能。



Chefs are among the top 10 jobs in need of filling in Australia. Source: Getty / James Braund 她呼籲通過教育和培訓，最大限度地利用澳洲現有人口來填補人手短缺，而不只是增加移民。





雖然目前3.4%失業率處於近50年來的最低水平，但仍有180萬人因為要照顧孩子而無法工作。





「如果過於依賴技術移民，那麼會忽略了一個現狀——實際上仍有許多本地人在兼職工作。真正需要的是對培訓和教育的長期承諾，這可能需要從學校開始。」





Seet教授表示，即將舉行的就業峰會非常重要——既要解決澳洲勞動力短期問題，也要讓澳洲繼續成為吸引技術移民的國家。





他說：「就業與技能峰會是平台之一，實際上需要所有人共同努力。僱主要和工會合作，各州之間要合作，聯邦政府要很好地參與，確保人們合作制定出對澳洲人和移民都有好處和吸引力的方案。」





