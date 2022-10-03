秘密報告: 全澳護理員5年內短缺10萬人

護理勞動力市場研究（Care Workforce Labour Market Study）顯示，人口老化將成為全球對更多護理人員的需求的主要驅動力。





該報告於去年 9 月提交給莫理遜（Scott Morrison）政府，但今天才由技能部長奧康納（ Brendan O'Connor ）發布，他指責前政府隱瞞了這份報告。





奧康納認為，當時這份報告保密，是自由黨政府希望避免應對關於護理人員日益嚴重的人手短缺危機，特別是高齡護理、殘障護理以及心理健康護理和支持。





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他指出：「澳洲人應該知道真相。把報告鎖在抽屜裡不會騙到澳洲人，他們知道需要面對這個問題。」





該份報告指出，到 2027至28 年，澳洲將短缺約 100,000 名護理人員，而到 2050 年，護理勞動力的短缺，將相當於約 212,000 個全職職位。





目前全澳約有460,000 名護理員，約有 79% 是女性，超過 40% 在海外出生。





報告也表示，目前的薪酬制度並不能完全反映員工的不同責任，相同的最低工資標準適用於一系列工作。





公平工作委員會（Fair Work Commission）目前正在研究工會提出的一個方案，方案要求為 200,000 名護老院和家居護理人員加薪 25%。





聯邦政府已承諾為任何潛在的加薪撥款。





自研究完成以來，國家技能專員博伊頓 (Adam Boyton) 於 8 月發布最新消息，稱在爆發疫情後經濟環境有很大變化。





博伊頓說：「預測的差距將比預期的要大；而且會比研究中指出的更快出現。」





奧康納就表示：「政府致力於提高護理人員的吸引力、留任率和可持續性，以實現該行業迫切需要的改革。」

