澳洲前人質重返阿富汗 讚揚塔利班執政一周年

Timothy Weeks 遭塔利班挾持為人質長達 3 年，之後於 2019 年底，他通過囚犯交換協議獲釋。





他這次返回喀布爾時，在機場受到了英雄式的歡迎。





但在澳洲的阿富汗社群批評 Timothy Weeks 公開支持塔利班的立場。





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國際特赦組織的 Zaki Haidari 向 SBS 表示，他本人對在塔利班掌權後，被迫逃離該國前來澳洲的阿富汗人感到擔憂。





Haidar 表示，他尊重每個人為了自己的生活所作出的決定和選擇，但當他看到 Timothy Weeks 在喀布爾站在塔利班政權的旁邊時，他不敢置信，他問道，為何會有人回去那個把他關押多年、每天都在折磨他的政權那裡? 又說，他這種做法，為阿富汗社群帶來了憤怒和挫敗感。





Weeks 曾經是一位教師，他連同在喀布爾的阿富汗美國大學的一名同事，於 2016 年 8 月與被塔利班挾持。





Weeks自獲釋後已皈依了伊斯蘭教，他在過去幾年一直都有讚揚塔利班。

