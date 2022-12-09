臨近周末 市場表現轉趨穩定

要點 中國 11 月份消費價格按年升 1.6%，為八個月來最低增速。

中國11月份生產者價格指數連跌兩個月，跌幅 1.3%。

日本第三季國民生產總值錄得負增長0.2%， 按年跌0.8%， 勝過預期。

亞太區市場表現



ASX200



ASX 200 指數周五緊隨美股隔夜造好， 並在資源礦務股級科技股的領漲下， 擺脫了連跌3日的跌勢， 全日取升37.7點，升幅 0.53%，收 7,213 點，全周跌88.3點， 跌幅1.20%。市場分析能源股回升跟中國進一步放寬疫情的影響有關。 但全周ASX跌多升少，主要原因是市場擔心明年經濟衰退愈迫愈近， 以及受到加息的負面影響之故。





上證



上證周五在跌盪中收高，取得漲幅 0.3%，收 3,206.95 點，深成指數則取得 0.98%，至 11,502 點，原因是投資者出現好淡爭持的局面，利淡的是指最新數據顯示中國 11 月份消費價格指數按年升 1.6%，為八個月來最低增速，另外生產者價格指數則連跌兩個月，跌幅 1.3%；但利好的因數仍然首推中國陸續放鬆疫情限制。 前者顯示經濟的增長的動力存在不確定的因素，而後者則普遍向好，為此緣故，後市走勢並不太過負面。





恆指



恆指周五飆升了450.64點，升幅 2.32%，收市時取得4個月來的新高， 全周更加取得1,225.52點的進賬， 升幅6.56%， 跑贏大市，連升兩周。分析員對於中國 11 月份疲弱的出廠價格及消費者價格不以為意，因為他們樂觀地認為中國陸續解封，有助結束疫情對中國經濟增長做成的困擾；另外房地產指數飆升接近 7%，原因是市場預期北京可能會在下周公佈更多扶持該行業的政策。





日經



日經 指數周五緊隨美股的走勢，從一個月的低位回升了326.58點，升幅有 1.18%，收於 27,901 點，東證周五則升 1.03% 至 1,962 點，全周日經累升123.11點，升幅0.44%。 日經走勢緊貼美股上上落落， 周五投資者亦考慮日本第三季國民生產總值取得0.2%的負增長， 按年跌0.8%， 勝過預期。市場當好消息來炒， 話雖如此， 市場整體態度依然相當審慎。





後市



下周，美國將會公佈消費者情緒指數及最新的製造業生產物價指數，這兩個數字將為美聯儲是否有條件放慢其激進的緊縮政策提供重要線索。 而美聯儲則在周二及周三舉行議息會議， 市場一般預料美聯儲將會加息50基點， 將聯邦基準利率提升至4.25厘的水平。 為此緣故，有理由相信市場會採取觀望態度為住。

