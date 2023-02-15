今日大事(2月16日)

昆州發生礦場意外 兩名礦工失蹤





昆州發生礦場意外，一部汽車跌落一個地下鋅礦場嘅地洞內，車上兩名礦工失蹤，當局現已派出無人機搜尋兩人。





事發於 Cloncurry 附近嘅Dugald River 礦場，一部30噸挖泥車跌落一個25米深地洞，兩名礦工乘坐嘅汽車相信隨著挖泥車跌落地洞。





礦場所屬嘅Mineral and Metals 集團發表聲明，指礦場已經暫時停工。





昆州緊急服務隊伍奉召到場，但係多次利用無線電同失蹤礦工聯絡都未有回應。





礦場總經理阿克羅伊德 （ Tim Akroyd ） 對澳洲廣播公司表示，正使用一切可用的工具來搜尋兩人。





阿克羅伊德表示正使用先進的無人機技術，來了解該區的具體情況，這樣將能夠確保救援隊的安全。 無人機可以拍攝視頻，以及取得輕型車所在的洞穴大小的數據。希望救援隊分析收集到的數據，然後順利採取後續行動。





蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）辭職





蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）宣布辭職，同時辭任蘇格蘭民族黨黨魁。 施雅晴出任蘇格蘭首席部長已有8年，亦是首位在任最長時間的女首席部長。





她一直致力讓蘇格蘭從英國獨立，並計劃在今年10 月 19 日舉辦第二次獨立公投。近日施雅晴因推動「承認性別改革法案」而備受批評，法案的目的是要讓變性人更易改變他們的合法性別。





她強調，並非因為最近的政治爭議，而是經過深入及長期評估後才作出請辭的決定。





施雅晴表示，她宣布辭去首席部長和自己所屬黨派的領袖職務，並已要求蘇格蘭民族黨的全國秘書長開始挑選新領袖的程序，她將留任至繼任者當選。





英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）感謝施雅晴的長期服務，而工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）亦向她在任期間的貢獻和工作熱誠致敬。



蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）辭職。 Source: AAP / Andrew Milligan/PA/Alamy 新西蘭首都威靈頓6.1 級地震





正當新西蘭應對 35 年來最嚴重的風災之際，首都威靈頓又發生 6.1 級地震。超過 6萬名新西蘭人向監測機構 Geo-Net 報告有地震，威靈頓的居民表示，今次的中度地震持續約 30 秒，令人感到恐懼。





Geo-Net 表示，地震發生在帕拉帕拉烏姆的西北部，深度約為 50 公里。地震發生後，總理希健斯（Chris Hipkins）開玩笑說，他「向窗外張望，看看是否有蝗蟲災害」。他又談及極端天氣造成的災害、特別是颶風加布里埃爾帶來的破壞。





希健斯亦表示，這明顯是造成廣泛的破壞，颶風造成的損失不單止是財產和生計，同時已有四人死亡，遇難人士的親人感到難以想像的悲痛。





澳洲國防部有信心能發現飛進領空的間諜氣球





澳洲空軍司令奇普曼（Robert Chipman）表示，有信心國防部能夠發現任何飛進澳洲領空的間諜氣球。





奇普曼在接受國會詢問時表示，美國向國防部通報他們對在領空發現四個物體後的反應，其中包括擊落一個疑似間諜氣球。他已指示部隊要確定澳洲具備哪些探測高空物體的能力。





奇普曼亦表示，國防部已經聽取了美國的簡報，亦向美國當局尋求更多資訊。國防部想知道美國是如何應對，以致如果澳洲領空出現類似的物體時，可以借用所汲取的經驗。國防部亦已評估他們的雷達，並且有信心是可以探測到氣球。但奇普曼目前不希望透露是怎樣，以及使用什麼系統來探測。



澳洲國防部有信心能發現飛進領空的間諜氣球。 Source: AP / AP 【土耳其敘利亞大地震】仍有被困的生還者獲救





雖然土耳其地震已發生九天，災區仍有被困的生還者獲救，包括三名婦女和兩名兒童。





在卡赫拉曼馬拉什市，救援人員從瓦礫下救出兩名分別46和74歲的婦女。而在安塔基亞，一名女子埃拉和她的兩名子女也奇跡獲救，他們被困在瓦礫下達到228個小時。





【土耳其敘利亞大地震】 援助難以進入敘利亞西北部叛軍控制區





世界衛生組織表示，擔心居住在敘利亞西北部人，因為上星期發生強烈地震後，該區仍然難以獲得救援。





世衛緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，要將援助物資送到敘利亞叛軍控制的地區，是極具挑戰性。





世衛總幹事譚德塞，世衛的高層人員已經與敘利亞總統巴沙爾會面，磋商深入災區的問題。





譚德塞表示和區域主任曼達里、緊急項目執行主任瑞安，在大馬士革會見敘利亞總統巴沙爾，討論地震的影響，又要求他容許額外開放跨境入口。在星期一（2 月 13 日），已開放多兩個跨境入口，容許車隊從 土耳其進入敘利亞西北部。





澳洲私隱法例檢討須加強國家數據保護





一項澳洲私隱法例的檢討發現，國家必須加強數據保護，去年本地曾經出現連串網絡數據洩漏事件。





檢討報告提出116項建議，修改現行的數據規例，包括加強銷毀數據的指引、提高申報洩漏事件的責任、及引入新懲罰以及擴大資訊專員的權力。





聯邦政府去年上任後委派進行私隱法例檢討，律政部長載夫斯 （Mark Dreyfus）對檢討結果表示歡迎。他指私隱法必須要追上數碼世界改變的步伐。





中國新冠病毒感染數字下降超過九成九





中國疾控中心公布最新的新冠病毒感染數據，顯示內地在院死亡及重症病例人數，均較高峰期下降超過九成九。其中在院死亡病例，從1月4日最高峰時的4273宗，持續下降至本周一的9宗。在院重症人數則由1月5日最高峰的12萬8千宗下降至本周一（2月13日）的103宗。





數據又顯示，在院感染者在1月5日達到最高峰的162萬5千人後，持續下降至本周一（2月13日）的2萬6千人。



中國新冠病毒感染數字下降超過九成九。 Source: EPA / ALEX PLAVEVSKI 聯邦政府房屋基金議案於眾議院獲得通過





聯邦政府的100億元房屋基金議案於眾議院獲得通過，但仍將會在參議院面對挑戰。





綠黨要求每年撥款至少50億元投資在公共及可負擔房屋方面，被工黨政府形容為是一個「幻想」。





綠黨房屋事務發言人錢德勒馬瑟 （Max Chandler-Mathers）聲稱綠黨要求進一步更有效措施來舒緩房屋危機。





馬瑟表示，綠黨一直表明立場對房屋議案有所保留，並會保持該立場來進行有誠意的談判。綠黨有責任代表數以百萬計租客、公共房屋住戶、入不敷支人士、支持綠黨的單親家庭。他指工黨方案並未能照顧這些人士。綠黨正為這些人士爭取。





然而，總理艾巴尼斯警告，如果方案被否決，並非政府的損失，而是弱勢國民的損失。





澳洲全國將再受到熱浪侵襲 專家呼籲主人注意寵物健康





本星期全國各地預測再受到熱浪侵襲，專家呼籲寵物主人要保護自己的小動物。





炎熱天氣將會由西澳向東蔓延到昆州、新州、維州、同南澳部分地區。





獸醫師莫里斯醫生 (Tara Morris) 表示，一份夏日安全指引已經公佈以協助公眾在炎熱天氣之下保障寵物安全。





獸醫師警告主人不要將寵物留在車內、避開炙熱的行人路、在較清涼的時間放狗、給寵物有充足的水份、並留在家中避暑。







「聖灰星期三」 大火火災40周年





今日（2月16日）被稱為「聖灰星期三」 （Ash Wednesday）大火災40周年。在1983年2月16日，澳洲東南部發生歷來其中最嚴重的林火災難。





火災在維州造成47人遇難，在南澳有28人遇難，是當時錄得最嚴重的死亡數字，直至發生2009年的黑色星期六火災。南澳及維州今日會分別舉行紀念儀式。





曾經擔任志願消防員的湯姆遜（Wendy Thomson）接受 SBS新聞部訪問時形容了當時嘅緊急情況。他當日在果園工作一整日回到家的時候，有朋友致電給他，叫他望望窗外，他發現外面煙霧瀰漫，而消防隊伍正在山上面撲救，而那地方就是有消防員在火災中遇難的現場。



泰國少年被困洞穴事件 隊長於英國死亡





五年前在泰國因暴雨被困洞穴兩個多星期後獲救的12名少年足球隊成員，其中隊長在英國的足球學校就讀期間死亡，終年17歲。





報道指，蓬貼 （Duangpetch Promthep）因跌倒撞傷頭部，周日（2月12日）被人發現在宿舍內不醒人事，送院後於周二（2月14日）證實死亡。泰國當局及英國警方指事件是意外，並無可疑。





被困洞穴事件發生在2018年6月底，當時事件引起國際關注，來自全球各地的志願者參與救援，其中包括澳洲的潛水專家在內。離世的球隊隊長在去年底獲得獎學金，到英國萊斯特郡的足球學院深造。





伊朗否認秘密監察一名澳籍伊朗人





聯邦政府早前指稱伊朗秘密監察一名澳籍伊朗人，伊朗政府對指控表示「強力否認」。





伊朗駐堪培拉大使館發表聲明，指這些指控毫無根據，而聯邦內政部長歐妮爾作這樣聲稱時並沒提供任何證據。聲明又指，伊朗伊斯蘭共和國致力遵守不干預別國內政的原則。





歐妮爾本星期在發表講話時，透露聯邦政府相信伊朗秘密監察一名參與反德黑蘭示威的澳籍伊朗人。





工會反對關閉全國最後一間白紙廠





工會堅決反對關閉全國最後一間製造白紙的工廠。





Opal Australian Paper證實，於維州 Latrobe Valley 的 Maryvale紙廠即將會停產，而最後一卷白紙已經在1月21日出廠。





維州政府停止承諾為暫時停職工人提供工資，停產的決定可能導致多達200個職位流失。資方曾經與工人以及工會商討關閉工廠的可能，並準備再進行進一步咨詢。





於去年12月，公營 VicForests 林木公司被下令減少在維州部分地區的伐木量，紙廠生產受到影響。





歐洲2035年全面禁止出售汽油及柴油汽車





歐洲將會於2035年底之前，全面禁止出售汽油及柴油汽車，澳洲人可能在12年後再無選擇，只能購買電動車。





歐盟正式宣佈，到了2035年，計劃減低百份之一百的汽車排放量。在27個歐盟國家內，對汽油及柴油車實施嚴厲的經濟懲罰，基本上是終止出售使用化石燃料的新車。



歐洲2035年全面禁止出售汽油及柴油汽車。 Credit: Choice.com.au 體育消息





國際曲棍球聯會在雪梨舉辦的職業聯賽中，澳洲國家女子曲棍球隊在點球決勝負時，輸給德國隊。





兩隊最初以 3 -3結束，但德國隊在點球期間以 2-1 獲勝。





澳洲國家隊早前在系列賽中，曾經以 3-1 擊敗德國。



