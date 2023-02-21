今日大事（2月22日）

情報部門指去年驅逐大批間諜

情報機關負責人透露，在過去12個月，大批間諜被驅逐出境。





澳洲安全及情報組織總監伯吉斯 （Mike Burgess）表示，澳洲唔會容忍 任何外國間諜活動 。





「根據澳洲安全及情報組織所見，而家受到間諜及外國勢力干預的國民係歷來最多。有更多惡性的情報組織、更多間諜、更多針對活動、更多破壞、更多澳洲安全及情報組織的調查和偵緝行動。」





伯吉斯話，從他所見，情況就如「肉搏戰一樣」。



當局將鞏固AUKUS並增加國防開支

總理艾巴尼斯今日（2月22日）會在坎培拉全國記者俱樂部發表演說，預料會重申對澳英美協定的支持，並會示意增加國防開支。





上星期 一份國防策略檢討報告 呈交給聯邦政府，這個六個月的檢討由前國防司令休斯頓（Angus Houston）聯和前國防部長史邁夫（Stephen Smith）負責，目的是評估國防隊伍的實力。





預料艾巴尼斯今日的演說重點會是 澳英美協定 ，各方面正期待當局透露協定的下一步，以及總理是否會在下個月到訪美國。





而國防檢討報告的非機密部分，聯同政府的回應，將會在五月公佈財案之前公開。



全國多地遭惡劣天氣侵襲

全國多個地區受到惡劣天氣影響 ，墨爾本東北面鄰近 Flowerdale 消防員正試圖撲救一處野草大火。





當局發出緊急警報，指居民已經來不及疏散，要立刻尋找躲避的地方。現場有大概200名消防員設法控制火勢，並連夜出動空中水彈撲救。





在雪梨，大部分地區昨日受到豪雨侵襲，北面海灘區和北岸受影響最嚴重。緊急服務隊伍接到370多次求救，並進行了12次洪水中的救援，大部分是被困在車內的人士。而新州中西面鄉鎮 Orange 出現突發洪水，市中心多間房屋和建築物據報電力中斷。





另外，南澳正受到熱浪侵襲，整個州份都在紅色警報之下，當局要為露宿者提供緊急庇護。預測阿德雷德氣溫會高達38度。





與此同時，氣候理事會以及氣候行動緊急領導組織指出，連續三年的拉尼娜現象，導致植物生長茂盛，助長了全國各地的嚴重野草林火威脅。





該兩個氣候組織呼籲政府提供充足的經費應對任何潛在的災難危機。



澳洲首次以樂團參加Eurovision

今屆歐洲歌唱大賽（Eurovision）將在英國利物浦舉行，澳洲首次派出樂團出戰。





這一代表澳洲登上世界舞台的樂隊，是來自西澳的流行金屬樂隊 Voyager在去年的 Eurovision – Australia Decides 中，他們憑藉歌曲《Dreamer》在公眾投票中以第二名被選出。





歐洲歌唱比賽的澳洲代表團負責人Emily Griggs表示，該樂隊帶來的音樂會令人感受到80 年代的氛圍，而且歌詞朗朗上口。





「Voyager一年復一年，歌曲一首又一首參加比賽。今年是屬於他們的一年，將是他們閃耀的時刻。他們（會在比賽中）帶來以往澳洲從未展示的內容。我們（澳洲）一向有一些（令人讚嘆的）個人表演者，而今年將以樂隊（出戰），單如此已經和過往有很大不同。」





歐洲歌唱大賽準決賽將於 5 月 9 日至 11 日舉行，總決賽將於 5 月 13 日舉行。



【俄烏戰爭一周年】拜登重申對歐洲支持

拜登在波蘭首都華沙的皇家城堡花園發表講話時強調，隨著世界的民主力量越來越壯大，獨裁勢力只會越來越弱。





俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，將於星期五正式踏入一周年。



【俄烏戰爭一周年】俄暫停執行核武器條約

俄羅斯總統普京發表國情咨文，宣佈已暫停執行和美國簽訂的核武器條約，並警告俄羅斯準備恢復核武器試驗。





兩國在2010年簽定有關條約，限制雙方可以擁有的核武器數量，條約將會在2026年到期。





而普京指，雖然俄方並非完全退出協議，但已決定暫停執行協議內容。「美國試圖用限制他地核設施的戰略來打擊俄羅斯，因此，我是被迫宣佈，俄羅斯將暫停執行有關條約。但我必須重申，俄羅並非退出協議，只是暫停執行。」





他在演講期間，亦猛烈抨擊西方列強，並將烏克蘭的戰爭責任歸咎於西方國家。



【俄烏戰爭一周年】中方關切局勢失控危機

中國對烏克蘭衝突升級甚至有失控危機的問題，表達嚴重關切。





美國日前警告，如果中國向俄羅斯提供軍事援助，將為戰事帶來影響，但中國強調無此打算。





中國外交部長秦剛呼籲各方繼續團結一致，應對俄烏戰爭的危機。





「我們將繼續勸和促談，為政治解決烏克蘭危機提供中國式智慧，也會和國際社會共同爭取以和平及謀求共同利益的方式，解決各方關切的問題。」





同時，中國亦促請個別國家，應立即停止火上加油或向中國推責，以及停止炒作「今日烏克蘭，明日台灣」的做法。





日本出生大熊貓昨回歸中國

在日本土生土長的大熊貓香香，昨日已登機回歸中國。





香香是第一隻在東京的上野動物園自然受孕而誕生的大熊貓，令牠的知名度大增。日前約有 6 萬名日本民眾參加抽簽，爭取2600 個名額，和香香道別。





由於人數眾多，實際每人參觀時間只有短短2分鐘。幾名女遊客因為可能是最後一次見證香香進食，而「感觸落淚」。





根據協議，所有海外出生的大熊貓只是由中國外借給世界各地動物園，滿2歲就應該歸還給中國。



土耳其本周地震已釀6死數百傷

新一波地震，是在造成近5萬人死亡的 7.8 級地震後兩星期發生，震災位於南部城市安塔基亞附近，震源深度為 10 公里。





土耳其衛生部長Fahrettin Koca表示，地震已做成 294 人受傷，其中 18 人傷勢嚴重，已被送院治理。





聯合國人道事務協調辦公室（OCHA）的發言人Ghada Eltahir Mudawiwill表示，災民目前最需要食物和現金。





「我們正在努力為有最急切需要的災民提供援助。據報在阿勒頗和伊德利卜有 195 名平民受傷， 初步報告亦顯示，有部份受前兩次地震影響的建築物，也再次受到破壞。」



巴西嚴重洪災釀40死 道路被隔絕

巴西南部聖保羅州發生嚴重洪災，造成至少 40人死亡。救援人員亦要在持續惡化的惡劣天氣之下尋找生還者。





有受洪災影響的居民向傳媒指，當地目前的情況惡劣。「目前情況很危急，比如，Mogi至Bertioga的主要公路已被封，只有Tamoios的公路開放，因此我們現在只有一條通道可以到達聖保羅，幾乎處於被完全孤立的狀態。」



墨爾本反毒前部長在美販毒罪成

美國聯邦法院裁定墨西哥前安全部長Genaro Garcia Luna販毒罪名成立。





這位 54 歲的前部長曾負責墨西哥國內打擊毒販的工作。他涉嫌在任職期間，收受墨國黑幫西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）近千萬的賄賂，而被定罪。





紐約布魯克林聯邦法院裁定他所有5項罪名成立，包括涉嫌與黑幫結黨營私、貪污腐敗、共謀分銷可卡因等，將面臨最高 10 年的監禁。



聯合國指新州昆州拒絕羈留設施考察

聯合國禁止酷刑委員會表示，因為無法獲准進入澳洲的羈留設施，已取消到本地的考察行程。





委員會聲稱，要求進入新州和昆州的羈留設施都被拒絕。





澳洲在2017年的時候，同意認可《反對虐待及其他殘酷、非人道或侮辱性待遇及懲罰公約》（OPCAT），而委員會考察是其中的必定條件。





澳洲人權事務專員芬利 （Lorraine Finlay）認為，取消考察行程是對澳洲的一個警醒，必須要重新承諾及履行公約。





「自從2007年以來，聯合國禁止酷刑委員會到過60個國家進行了80次考察，很不幸澳洲是只有兩個被迫取消行程的國家之一。不單止顯示出澳洲未有履行一個極為重要的人權公約，更加對澳洲的國際聲譽有嚴重影響。」





律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）的發言人表示，聯邦政府對聯合國委員會的決定深感遺憾。





該委員會決定取消考察的另一個國家是盧旺達。



聯邦批准新開百逾個煤層氣井

能源巨頭 Santos 獲得聯邦政府批准在昆州開採116個新煤層氣井。







環境部批出許可俾該公司在布里斯本西北面500公里外的 Arcadia Valley的 Towrie 工程。









新氣井接駁到昆州中部 Santos擁有的GLNG天然氣出口工程，預計會連續30年在 Surat Basin 生產煤層氣。









批准新氣井的消息並無廣泛宣傳。而環保團體和綠黨對此表示強烈譴責。綠黨呼籲工黨停止所有新煤氣和天然氣開採工程，作為綠黨支持政府的保障機制方案的交換條件。









另外，在公佈新國防策略之前，聯邦政府增加國防基地的再生能源設施。將會在全國各地增設十個新太陽能源站為國防基地提供電力，並會設有儲電池裝備。





昆州加強打擊青少年犯罪

昆州州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）公佈打擊青年犯罪問題第二輪行動的細節。





最近當地發生兩宗嚴重罪案，一名母親 Emma Lovell 在布里斯本以北家中被刀殺，另外，一名高齡殘障男子在 Toowoomba 等的士的時候遇襲喪生。





剛公佈的措施重點係將兒童罪犯違反保釋列為刑事罪，目的是針對州內三、四百名多次重犯者。



體育消息

美國國家女子籃球聯賽球員格林納（Brittney Griner），在通過囚犯交換協議從俄羅斯重返美國後，已正式和鳯凰城水星隊續約。據報，為期一年的合約，價值24萬澳元。



