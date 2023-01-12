【冇雞過年？】某大超市貼出告示：雞肉供應短缺

根據統計數據，澳洲人每年吃近 47 公斤雞肉，是澳洲民眾最受歡迎的肉類。原因可能不只是味道，雞肉也是市場上最便宜的肉，平均為每公斤 5.43 澳元，幾乎是其他如豬、羊和牛肉價格的一半。





可是，近日本地大型超市Coles的部份分店張貼出告示，表示由於原材料供應問題，分店雞肉供應短缺，受影響的分店位於維州和新州。Coles預計一星期內供應可以回復正常。





去年年底新冠變種病毒在澳州東部各地迅速蔓延，導致當地員工短缺，嚴重影響雞肉養殖及供應商的營運及物流，造成供應鏈持續受到擾亂。





有顧客在Coles超市發現雞肉區貨架空空如也。



亦有報導指，大型連鎖快餐店肯德基亦受供應鏈不穩影響。由於工廠人手嚴重短缺，供應商無法提供已切件的雞塊，例如大腿和胸肉。快餐店難以獲得新鮮雞塊，正面臨部份食品短缺的問題。



去年澳洲面對部分食品短缺，例如蔬菜、薯仔、雞肉等，主要因素有惡劣天氣、烏克蘭戰爭和疫情導致的勞動力大幅減少所致。

去年澳洲面對部分食品短缺，例如蔬菜、薯仔、雞肉等，據行業分析，主要因素有幾個。種植區面對惡劣天氣，水災令雞場的家禽死亡率高於正常水平，而且降低雞隻的繁殖能力，孵化率只有 50%，部份雞場更受洪水掩浸造成損失。加上，雞飼料的主要成分小麥的供應緊張，令雞肉供應商的營運雪上加霜。





此外，烏克蘭戰爭令燃料價格及電價上漲，亦增加經營成本。新冠疫情導致本地勞動力大幅減少，員工短缺等問題，各因素令雞肉供應商難以有效為市場提供充足的雞肉供應量。



