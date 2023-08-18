據報中國部署衛星群監視澳洲軍事演習

據澳洲廣播公司（ABC）獲得的商業太空數據，詳細描述了北京對最近澳洲完成的 「護身軍刀」（Talisman Sabre）國際軍事演習收集情報， 以及全面監視正在雪梨外海舉行的「馬拉巴爾演習」(Exercise Malabar) 海軍演習。





今年7月，位於坎培拉的防務公司EOS Space Systems，追蹤到三顆中國對地靜止軌道衛星 (geostationary orbit satellites) 在赤道以下的位置移動，以監視橫跨澳洲北部的「護身軍刀」軍事演習。



防務公司EOS Space Systems，追蹤到三顆中國對地靜止軌道衛星監視橫跨澳洲北部的「護身軍刀」軍事演習。 Source: ABACA / ABACA/PA/Alamy 中國的實驗12-01衛星 (Shiyan 12-01) 被偵測到正在北澳洲地區向西漂移，而長征-17 (Shijian-17)和長征-23衛星 (Shijian-23)則被偵察到向東漂移，以觀察多個正在進行演習的區域。





自從「馬拉巴爾演習」於8月10日開始以來，數百顆較小型的低軌道衛星 (low-orbit satellites - LEOs ) 也已被追蹤進行了數千次飛行，低海拔飛行於澳洲大陸，主要集中偵測雪梨港周圍戰艦的活動。





EOS Space Systems 署理副總裁 James Bennett 表示，「護身軍刀」和「馬拉巴爾」演習期間，一直在收集關於地球觀察中的中國衛星的光學監視數據，數據顯示在演習期間發生了相當多的地面偵測活動。



作為「馬拉巴爾演習」的一部分，澳洲、印度、日本和美國的船艦組成的官方艦隊將進入雪梨港口。 Source: AAP / JENNY EVANS/AAPIMAGE James Bennett 補充說：「我們已經看到超過300顆衛星正在進行地面活動，自從『馬拉巴爾』演習以來，飛越次數已經超過3000次，主要集中在雪梨港灣地區。」





「馬拉巴爾演習」是澳洲和來自美國、印度和日本的戰艦之間的聯合海軍演習。太空被認為是全球現代戰爭行動中日益重要的領域，澳洲最近的國防戰略檢討將其歸類為更緊密一體化軍力的關鍵要素。







有關中國最近太空活動的數據收集，是通過位於坎培拉以外和西澳洲的 Learmonth的望遠鏡偵測所得，然後由EOS的工作人員進行分析，以精確地識別衛星和其飛行路徑。





James Bennett 表示，目前在澳洲上空的大量中國對地靜止軌道衛星和低軌道衛星，為北京提供了對澳洲內陸和離岸地區正在發生的情況，進行極其詳細和「持續觀察」。





「他們可以獲取軍事和裝備能力的情報，以及地面軍事活動的過程；他們可以利用這些情報來了解澳洲的軍事行動。」





國防部拒絕透露詳情，只表示澳洲採取謹慎措施，保障澳洲和參與部隊的資訊安全。而



追蹤衛星運動是工作的一部分。





澳洲航天工業協會 (Space Industry Association of Australia )首席執行官 James Brown）表示，中國專門用於跟蹤軍事演習的衛星數量與北京在太空領域的日益增長的是一致的。





「我們近年來見證了大量的中國情報監察和偵察衛星的發射，澳洲是所有這些活動的目標；太空正在成為任何未來衝突和潛在衝突的關鍵領域。」





今年6月，澳洲工黨政府宣布將取消莫里森政府開發新的澳洲衛星，用於收集自然災害、農業和海洋監測數據的計劃，以節省預算。





James Brown 表示，諷刺的是，當本週中國有300顆衛星專門用於收集觀察數據時，我們自己的政府剛剛取消了這項計劃，令澳洲未能擁有相同能力的第一批的四顆衛星。

