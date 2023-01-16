天氣影響收成 一款普通食品超市續限購

Coles證實，澳洲全國出現馬鈴薯短缺問題，Coles將繼續對急凍馬鈴薯產品實施限購。





暴雨和大洪水影響澳洲的馬鈴薯收成，導致馬鈴薯批發價格飆升25%。





連鎖反應意味著在可預見的未來，Coles顧客一次只能購買兩樣急凍馬鈴薯產品。





有關限制在12月15日首次實施，Coles證實限購在實施一個月後仍會持續。





Coles的發言人在周日表示，東部各州的惡劣天氣影響整個行業的部份急凍馬鈴薯產品供應。





發言人指「我們感謝客戶的耐心等待，同時我們與供應商一起努力減少供應中斷，並在未來幾個月內將庫存恢復到正常水平。」





但店內的新鮮馬鈴薯供應不會受到影響。







但另一超市Woolworths對馬鈴薯產品沒有限購，雖然供應上有問題，但預計供應問題將在2月中旬恢復正常。





馬鈴薯的短缺影響了多個商戶，其中在新州的旅遊小鎮Batemans Bay上的魚薯店「Roy's Fish & Chips Takeaway Café」在新年假期期間，一周內被逼關門2次。





他們在新年第一天在其社交網站Facebook發文指，因馬鈴薯短缺而要暫停營業，直到有馬鈴薯的供應。



餐廳其後在1月8日再次發文指，店內再次有馬鈴薯的貨源，而有薯條的供應，但餐廳直言不知道情況可以維持多久。





而在維州邊境的小鎮Rutherglen上，餐廳「GRACE. bar + eatery」亦在Facebook在2天前曾以「薯條危機」發文，指因馬鈴薯短缺，餐廳在周末未能供應店內受歡迎的小食「黑松露薯條」，但有其他產品供應。



身兼維州農民聯合會（Victorian Farmers Federation）園藝副主席的馬鈴薯農民Katherine Myers指，今年的大雨導致農作物在地底腐爛，而這在農場各個層面都極具挑戰性，她又指，情況不會短期內改善。



