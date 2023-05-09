【財案前瞻】撥113億元高齡護理員加薪 被指未能解決人手不足

今晚發表的新財政預算案，包括對高齡護理行業人員加薪15%，政府4年撥款113億元。聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）形容加薪的撥款是「投資」，確保迅速增長的高齡護理行業，有足夠的人手應付，不過業內人士認為推行方式有問題 ，所以未必奏效。

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今晚公佈的新財案，將對高齡護理業人員加薪15%，政府4年撥113億元。 Credit: SBSChinese/ Ranky Law

澳華療養院基金（澳華養老）行政總裁鄭賜霞接受SBS中文訪問時同意，解決人手不足問題，薪金是非常重要。

就高齡護理人員薪酬的調整，財長查默斯已經表示，新財案包括的撥款，令全澳高齡護理服務人員，年薪增加7,100 元至10,000元。

全澳25萬高齡護理服務人員薪酬調整，會在7月1日生效。高齡護理事務部長威爾斯（Anika Wells）表示，預期調整薪酬會令高齡護理業增加10,000人手。
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不過鄭賜霞就向SBS中文指出，聯邦政府在將高齡護理業人員薪金調高的政策方面，推行有問題。

她解釋，今次政府提供加薪的撥款，是加入高齡服務撥款，例如長者如果不使用家居護理服務，家居護理人員薪金調整的壓力，就會轉移到提供服務的機構。

未有考慮護士薪酬差異

鄭賜霞又指出，政府繼續沒有考慮護士薪酬的差異。

「高齡服務行業護士的薪金，比醫院工作的護士低。」

鄭賜霞表示，行業代表，包括該機構的人員，多年前已經向政府提出，但政府一直未有讓步。

她建議政府應該就高齡服務護士薪酬方面，要重新評估。

「如果政府不改善，很多新畢業的護士，會問為何要加入高齡服務，因為好像是次等服務，不是與醫院同工同酬。」
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澳華養老行政總裁鄭賜霞認為，針對護理行業人手短缺推出的新簽證，未必可以即時解決問題。 Credit: SBS Chinese / Ranky Law
至於政府於上個月底，內政部長歐妮爾（Clare O’Neil）宣佈改革移民政策，包括推出新護理經濟工作者（care economy workers）簽證。

鄭賜霞認為，新簽證的推行，未必可以即時解決護老服務人手不足問題，除了申請及審批簽證需要時間外，最重要是當中的規定。

「例如護理員，薪金不高，但（簽證）要通過考試，要離鄉別井，還有到澳洲住宿問題。」

新簽證未必能吸納很多人手

鄭賜霞表示，在雪梨等的大城市，房屋租金很高，簽證英語測試成績的要求，門檻非常高，而簽證只得3年，所以未必可以吸納很多人。

她建議可以考慮政府放寬留學生工作時間，如果留學生有愛心以及足夠培訓，可以幫手做護理，「是非常好的途徑去增加人手」。

至於政府提出新規定，7月起療養院要24小時有註冊護士值班，以及10月開始住院長者每日有200分鐘護理時間，有機構因而要關閉療養院，鄭賜霞指出有財政統計資料顯示，全澳超過 75%的護老院舍服務，在營運上出現赤字，是「非常嚴重的問題」。
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該會屬下錢梁秀容療養院，院長莊雯兒解釋，在療養院的註冊護士的工作主要有兩方面：第一是臨床護理服務管理，例如長者糖尿病的處理，藥物等問題。第二管理檔案，關於住院長者個人評估後的護理計劃，與長者或其家人溝通，以及與其他醫療人員接洽，進一步協助長者的護理。

莊雯兒指出，她負責的療養院以及該會的其他療養院，一向以來，都有24小時註冊護士服務的安排。

至於200分鐘護理的新規定，就包括40分鐘註冊護士臨床護理，其餘是住院長者基本個人護理，而個人基本護理方面，政府會派人評估。
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錢梁秀容療養院院長莊雯兒表示，該院舍一向有註冊護士24小時值班，人手編排是根據院友需要，所以新規定的影響不大。 Credit: SBS Chinese / Ranky Law
莊雯兒指出，其實該院舍的人手編排，一直是因應長者的需要，而彈性處理，所以護理新規定對人手安排方面，沒有太大影響。

「例如知道住院長者在晚飯後，不想太早睡覺，希望有活動，於是院舍在晚飯後的傍晚時間，增加人手，一星期七日都有活動。而在疫情期間，因為防疫措施，家人未能探訪，院舍設立聯繫大使，令住院長者與家人，透過打電話、社交網站等保持聯繫。」

莊雯兒指出，如果說人手方面的挑戰，語言是最大挑戰，院舍的工作人員，包括護士，需要懂廣東話或普通話，以便與住院長者溝通。

聘請雙語職員為最大挑戰

鄭賜霞也同意，由於該機構專注於向華人長者提供高齡服務，需要請雙語及雙文化的職員。

她說，在爆發疫情後，很多來自香港、中國大陸或台灣的學生，或持臨時工作簽證人士，已經返回原居地，現階段就缺乏學生護士，或者正在進修又可以工作的人士。

鄭賜霞指出，新推行的200分鐘規定，在目前全球人手短缺，特別護理行業，屬於百上加斤。

高齡服務過去10年有很大的改革，鄭賜霞表示特別是皇家委員會調查後，政府給業界很大壓力。

「（政府的）政策改變很多，有時感到是朝令夕改，步伐方面，沒有與業界配合。」

鄭賜霞指出，相信在業界絕大部份療養院舍，都盡心為住院長者提供服務，政府應該了解情況，來彈性處理。
知道社會是不斷進步，高齡服務是需要改革，改革的緩衝以及速度，應該要視乎環境。
澳華養老行政總裁鄭賜霞
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Published 9 May 2023 11:55am
Updated 2h ago 1:31pm
By Ranky Law, Wyee Yeung
Source: SBS