仲唔計劃聖誕？遲咗禮物又送唔到旅行又「貴到離譜」

隨著高昂的機票價格及航班數量問題持續惡化，澳洲競爭和消費者署的一份報告顯示，從 4 月到 8 月，最便宜的經濟艙機票價格上漲了 56%。加上由於員工生病及機司短缺，澳航及維珍等主要航空公司、也降低了飛機的營運量。





旅遊公司Flight Centre的行政總裁厄姆特納在日前接受天空新聞訪問時預測，上述這些問題將在聖誕節期間達到頂峰。





「聖誕節前後在國內會更多航班短缺問題，同時，在國際航班上短缺的情況亦肯定會出現。」





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「現在還沒有預訂國際航班的旅客，他們的靈活性必定會降低，選擇也會更少，而且可能會支付更多費用。」





「（因此）提前預訂機及彈性安排旅遊活動的日期，今年變得相當重要...(否則)不論是國內還是國際航班，你都可能要付出更多金錢。」 Flight Centre行政總裁厄姆特納





厄姆特納又預計，聖誕節過後，國內和國際的航班的營運量會明年才開始恢復、預計2 、3 月將是轉捩點，但可能要到明年 6 月左右，才會基本恢復正常。





與此同時，澳洲郵政總裁格雷厄姆亦警告，隨著供應鏈問題持續，如果澳洲人想保證聖誕禮物準時送達，國民亦應該現開始購買聖誕禮物。





根據 Everyday Rewards 的最新研究，超過 44% 的消費者，已經開始為聖誕節做購物預算。





研究亦發現，有接近四分之三的澳洲人表示，已開始搜索所有「特別促銷」、「訂閱電子郵件優惠」和「使用會員卡」的購物優惠，只有 11% 的人表示，他們仍會等待到聖誕節前的最後一周才會開始準備。





格雷厄姆指，到目前為止，消費者支出仍然沒有放緩的跡象，零售業亦開始為聖誕做準備。





「消售情況預計會已比過去幾年要好得多，但如果聖誕節的銷售額，出現與過去幾年類似的增長，郵政服務就將會面臨挑戰。」 澳洲郵政總裁格雷厄姆





格雷厄姆指，他們希望在聖誕節各界工人的需求大急之前，可以吸引數千名臨時工。





澳洲郵政亦已提前開始招募更多兼職人手，以滿足聖誕節的工作需求。在全國工人短缺的情況下，澳洲郵政已提前兩個多月，啟動其季節性招聘流程，以填補多達 7000 個職位。



