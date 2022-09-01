【永遠懷念】英國王妃戴安娜逝世25周年 英法民眾均往悼念

已故英國王妃戴安娜（Lady Diana Spencer）逝世25周年，英國及法國均有不少民眾前往悼念。

Royal well-wisher John Loughrey holds a photograph of Princess Diana outside Kensington Palace, the former home of Princess Diana in London on 31 August 2022.

英國王室支持者洛里（John Loughrey）在倫敦戴安娜王妃的故居肯辛頓宮外，手持戴安娜王妃的照片悼念戴妃逝世25周年。 Source: AAP / Andy Rain

1997年8月31日，已故英國王紀戴安娜，在法國巴黎乘坐的座駕，為了逃避「狗仔隊」的追蹤，駛至阿爾瑪橋隧道時失控，發生車禍，當年只得36歲的戴紀香消玉殞。

事隔25年，這位令人懷念的王室成員，至今仍然深受民眾愛戴，在她的故居，倫敦肯辛頓宮外，以及她當年發生車禍的巴黎阿爾瑪橋隧道，均有不少民眾手持鮮花和她的相片悼念。

戴安娜與王儲查理斯王子從當年的童話式婚禮，其後誕下兒子威廉及哈里王子，均是全球觸目，直到查理斯被揭發有婚外情後，兩人在1996年正式離婚，她的這段往事，更被拍成劇集。
Advertisement
相關文章

英國王妃戴安娜逝世20週年，你會緬懷“人民的公主”嗎？

64 歲的威爾斯學校校工克魯克 (Jane Crook) 在倫敦肯辛頓宮外悼念時說：「雖然已經過了25年，但好像昨天發生的一樣，把你帶回去當年那些日子般。」

來自曼徹斯特的23歲戴妃支持者欣德爾（Morgan Hindle）說：「她是一個非常了不起的人，是一個偶像，我認為她對這麼多人來說，意義重大...... 我覺得她是一個需要永遠被記住的人。」
Well-wishers in London have been leaving tributes to Princess Diana who died in car crash in Paris on 31 August 1997.
不少民眾在倫敦肯辛頓宮外悼念這位「人民王妃」。 Source: AAP / Andy Rain

戴妃一生貢獻社會

戴安娜去世時只得36歲，離婚後仍然深受民眾愛戴，並被封為時尚偶像，她亦因打破沉悶的王室慣例，參與很多慈善工作，包括宣揚改變對愛滋病毒及愛滋病患者的態度，而深受表揚。

她的兒子哈里王子在美國一個慈善機構舉辦的籌款晚宴上，延續戴妃精神，支持非洲感染愛滋病毒的年輕人。
People gather by the Liberty Flame above the Alma Tunnel to pay tribute to late Princess Diana, in Paris, on 31 August, 2022.
在法國，亦有民眾在戴妃當年車禍現場向她致敬。 Source: AAP / Yoan Valat
去年，戴妃60壽辰，威廉及哈里王子在肯辛頓宮，為她的雕像揭幕，紀念「她的愛、力量和個性」。

不過今年，兄弟二人未有打破不和的傳聞，他們均不會參加任何正式的紀念活動，只會各自與家人私下悼念。
相關文章

被譽皇室婚禮最佳婚照 網民感嘆：戴安娜視角

哈里王子伉儷再打破皇室規矩！

英聯邦各領袖通過 王儲查理斯繼任英聯邦元首

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
廣東話節目 MeWe 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育及娛樂內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 1 September 2022 at 4:35pm
Presented by Timothy Wu
Source: AFP, Reuters