【永遠懷念】英國王妃戴安娜逝世25周年 英法民眾均往悼念

1997年8月31日，已故英國王紀戴安娜，在法國巴黎乘坐的座駕，為了逃避「狗仔隊」的追蹤，駛至阿爾瑪橋隧道時失控，發生車禍，當年只得36歲的戴紀香消玉殞。





事隔25年，這位令人懷念的王室成員，至今仍然深受民眾愛戴，在她的故居，倫敦肯辛頓宮外，以及她當年發生車禍的巴黎阿爾瑪橋隧道，均有不少民眾手持鮮花和她的相片悼念。





戴安娜與王儲查理斯王子從當年的童話式婚禮，其後誕下兒子威廉及哈里王子，均是全球觸目，直到查理斯被揭發有婚外情後，兩人在1996年正式離婚，她的這段往事，更被拍成劇集。



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64 歲的威爾斯學校校工克魯克 (Jane Crook) 在倫敦肯辛頓宮外悼念時說：「雖然已經過了25年，但好像昨天發生的一樣，把你帶回去當年那些日子般。」





來自曼徹斯特的23歲戴妃支持者欣德爾（Morgan Hindle）說：「她是一個非常了不起的人，是一個偶像，我認為她對這麼多人來說，意義重大...... 我覺得她是一個需要永遠被記住的人。」



不少民眾在倫敦肯辛頓宮外悼念這位「人民王妃」。 Source: AAP / Andy Rain

戴妃一生貢獻社會

戴安娜去世時只得36歲，離婚後仍然深受民眾愛戴，並被封為時尚偶像，她亦因打破沉悶的王室慣例，參與很多慈善工作，包括宣揚改變對愛滋病毒及愛滋病患者的態度，而深受表揚。





她的兒子哈里王子在美國一個慈善機構舉辦的籌款晚宴上，延續戴妃精神，支持非洲感染愛滋病毒的年輕人。



在法國，亦有民眾在戴妃當年車禍現場向她致敬。 Source: AAP / Yoan Valat 去年，戴妃60壽辰，威廉及哈里王子在肯辛頓宮，為她的雕像揭幕，紀念「她的愛、力量和個性」。





不過今年，兄弟二人未有打破不和的傳聞，他們均不會參加任何正式的紀念活動，只會各自與家人私下悼念。

