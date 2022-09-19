為賀60歲生日 法國「蜘蛛俠」徒手攀登48層高樓

被稱為「法國蜘蛛俠」的自由攀登者羅伯特，周六在巴黎攀登了一座 48層的摩天大樓，實現了他在60歲時為自己設定的目標。





身穿紅色衣服的羅伯特在到達位於法國首都的拉德芳斯商業區（La Defense business district）的道達爾大樓（TotalEnergies tower）的頂部時，高舉了雙手，該大樓高187米。





羅伯特表示：「我想向人們傳達一個信息，即使 60 歲也不算什麼。你仍然可以做運動，保持活躍，做很棒的事情。」他在上個月 60 歲生日。





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他向路透社表示：「幾年前我向自己承諾，當我到了 60 歲時，我會再次攀登那座大樓，因為60歲在法國象徵退休年齡，我認為這是一個很好的行動。」



羅伯特 (Alain Robert) 於 1977 年開始徒手攀爬，此後攀登了全球 150 多座高聳的建築。 Source: AAP / AP 此外，他也想利用此次攀登提高人們對氣候行動的認知。他已經多次攀爬道達爾大樓。





羅伯特從1975年開始練習攀登，起初在法國南部瓦朗斯（Valence）的懸崖上練習，他從1977年起開始單人攀登，迅速成為高手。





至今他已攀登了150多座高聳建築，包括杜拜的世界第一高樓哈利法塔（Burj Khalifa）、法國的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）、舊金山的金門大橋（Golden Gate Bridge）等。他從未使用安全設施，只靠一雙手、一雙登山鞋和止滑粉。





他亦因未經許可攀爬高樓而被警方多次拘捕。

