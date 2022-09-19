【移民澳洲】工作假期簽證一日批出 冀背囊客紓解人手短缺

內政部數據顯示，今年頭6個月向海外共接近100,000人批出工作假期簽證。





內政部助理秘書長Karin Maier表示，該部門正在迅速處理來澳洲的簽證申請積壓，並在 6 月至 9 月期間批出 170 萬份各種簽證申請。





政府一位發言人表示，澳洲對背囊客仍然具吸引力，現在有一半的工作假期簽證，在不到一天的時間就完成審批。





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在今年2月國際邊界重開後，背囊客陸續來澳洲，部份逗留後已經離開，估計目前大約有56,000名背囊客在澳洲。





業內人士分析指，由於機票價格昂貴，其他國家競爭以及擔心澳洲會再封關，令部份背囊客卻步，疫情前依賴背囊客填補人手的行業，好似農業及款待業，人手嚴重短缺。





餐飲及款待業協會（Restaurant and Hospitality Industry Association）行政總監克拉克（Belinda Clarke）表示，全澳款待業目前缺少超過 100,000 名員工，其中很大一部分是由季節性地區的背囊客擔任的。





依靠背囊客收成的農業也面臨著類似的問題，包括款待業在內的整個食品供應鏈中估計有 172,000 個工作崗位空缺。





種植柿子農民及新州農民工作關係發言人斯蒂拉德 （Chris Stillard）說，他附近的農民告訴他， 他們對今年收成最大的擔憂，是找工人收成」。





他說，澳洲偏遠地區的租住房屋不足，也使農民難以吸引工人，一些農民聯合起來購買酒吧或廢棄的修道院，將其變成工人的住所。





全國農民聯合會行政總監馬哈爾（Tony Mahar）表示，農業人手短缺危機正在推高食品價格。





他說，4月實施的太平洋澳洲勞動力流動計劃（Pacific Australia Labour Mobility scheme）部分，填一些，但這還不夠，澳洲需要為農業工人提供更多的簽證途徑。





有從荷蘭來的兩名背囊客表示，他們知道澳洲國際邊界重開後，就希望來澳洲一邊旅遊一邊工作，希望找到提供住宿的工，並且計劃在農場工作88日，符合續期12個月的簽證。而他們首次對12個月簽證，幾乎申請後立即批出。





他們說一直想來澳洲看看，打算到雪梨、墨爾本以及沿岸的城市，工作同時旅遊，認為會是很好的經歷。

