【澳洲夢成噩夢】房貸魔魘下 年薪 13 萬仍「分文不剩」

Insight 與一些正經歷房貸壓力的人士進行真誠且坦率的對話，在 SBS On Demand 可以重看 .





我 50 多歲，有一份穩定的工作，年收入超過 13 萬澳元，而且擁有自己的物業已經 22 年。





但我卻是身無分文。





我沒有賭博或者任何上癮惡習。





像現在很多人一樣，我正承受著房貸壓力。





一般而言，房貸應該係薪金的三成，但我近半薪都用作償還房貸，在少於一年間，增加近 15%。





無辦法參加任何社交活動或者為我的孩子提供我童年曾經享受的經歷，令我覺到非常不適。





當其他人都在外面，而我就好像「自我封閉」一樣。



在 2001 年，我以 50 萬元，在墨爾本買了一間屋。當時房貸約為 24 萬元，還款方面完全不感到任何壓力。到了 2019年，因為離婚我不得不將債務重組，新申請的房貸是 75 萬元，剛好超過澳洲房貸的平均水平。當時，一半的貸款是固定利率，初始還款額為每月 1,500 元。





但在多次加息後，我現在的還款額是每月 4,200 元，遠超控制範圍。





我是單親爸爸，與前妻共同撫養兩名就讀小學的孩子。每次為他們購置新衣服，甚至開燈，我都要「停一停，諗一諗」。





我甚至負擔不起任何自主的消費，沒有社交，不可以進行物理治療，不可以去需要自付醫療費用的服務或進行牙科手術，甚至熱水淋浴亦不能過長。



史蒂夫考慮將其中一間的小孩睡房出租，以增加數百元的收入。但卻在孩子「安全及舒適空間」方面，有所掙扎。 Source: Supplied 2022 年 5 月，當利率開始上升時，我試圖尋找額外的收入。我賣掉我的單車、露營拖車、兒童玩具、衣服和傢俬。





而不嚴重影響孩子的自我意識和幸福感的情況下，我甚至幾乎無其他東西可以變賣。





亦都係基於這個原因，我決定不出租他們其中一間睡房。雖然每個月可以帶來幾百元的收入，但這是他們感到安全和舒適的空間，感覺並不易實現。





我曾試圖更換煤氣和電力公司，用朋友的賬號來收看串流媒體以減少生活開支。亦將私人醫療保險的保險範圍降至最低。





但我仍然無法為孩子支付鋼琴或游泳課的費用。



當我的孩子和他們的媽媽在一起時，有時我甚至不進食。

我已經將購買食物的開支由每周 220 元減少到 140 元。





當我的孩子和他們的媽媽在一起時，有時我幾乎不進食，因為我知道我在食物上節省的每一蚊，都可以用在孩子身上。如果這樣做，可以保住我的房屋，我很樂意作出這種犧牲。





我已經還了房貸 22 年，我的信用記錄沒有任何瑕疵，但我無法再債務重組或合資格申請免息信用卡。





我甚至向朋友借了 14,000 澳元，他們知道我無法在短期還錢。聖誕節的時候，有些人更給我錢，讓我可以買雪榚給我的孩子。



史蒂夫與他兩名孩子。 Source: Supplied 對於一個 50 多歲，收入非常可觀的高質素專業人士而言，我無法表達因為財務狀況帶來的羞恥感。





我對澳洲儲備銀行的做法感到困惑和憤怒。我不明白為甚麼有房貸的家庭被迫要負上為所有人減低通脹的「重任」。





我不明白為甚麼政府有能力為房地產投資者和擁有數百萬澳元公積金的人提供稅收減免。卻不提高對有需要人士的援助。





貧富差距正在擴大，而那些承受房貸壓力的人面對的困境只在增加銀行的利潤。





我不認為自己是我們國家其中最脆弱的群體的一，但我晚上大多無法入睡，我感到無助和非常難過。





對很多人來說，澳洲夢已成為噩夢。





