日本政府再次譴責北韓再試射導彈

第一枚導彈於當地時間凌晨 1 點 47 分發射，第二枚導彈在 6 分鐘後發射。





兩枚導彈都落在日本的專屬經濟區之外。





日本防衛大臣井野敏郎表示，日本政府正在調查發射的導彈類型，它們可能是由潛艇發射的。





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井野敏郎表示：「 自9月底以來，在這段短短的時間內，他們已經發射了7次導彈試射，這是直接挑釁行動的升級。國際社會絕對不能容忍北韓這些行動對日本、周邊地區及國家的和平與安全構成威脅。」



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