美國核心通脹數字出爐前後 市場反覆向下

要點 市場擔心美聯儲的加息步伐，將會導致美國經濟步向衰退的局面。

日本11月份核心通脹數字報道3.7%增幅，為40年來的新高。

亞太區市場表現



澳洲ASX 200 指數周五在震蕩中跌了44.8點， 跌幅 0.63%，收 7,107.70 點，結束了連升兩日的走勢，全周則跌41點，跌幅0.57%。 市場分析ASX200 的走勢主要受到美股隔夜低收的影響， 原因是美國通脹壓力未除，市場擔心美聯儲的加息步伐可能使全球經濟陷入衰退的局面， 為此緣故，美國道指連跌三個星期，市場正面臨沉重的抛售壓力連帶ASX 200一同受累。





上證



上證周五反覆下滑，氣氛低迷，全日窄幅上落，最終收市時僅跌8.56點，收 3,045.87點，跌幅 0.28%， 全周則跌 121.99點，跌幅有 3.85%。周五，上證明顯受到美股的影響， 導致全球市場情緒低迷，抵消了中央政府支持經濟所作出的承諾等利好因素。





恆指



恆指周五在跌盪中下跌了86.16點，跌幅0.44%， 收19,593.06點，但全周則錄得142.39點的進賬， 升幅 0.73%。當然恆指受到美股的走勢影響，另外，美國周五將會公佈最新核心通脹數字，市場未敢輕舉妄動， 不過話分兩頭，基於中國内地陸續解封，市場認為最終會利好中國的市場， 故此全周恆指仍然錄得0.77%的升幅。





日經



日經周五受到内外因素影響， 全日氣氛低迷，最後收市跌272.62點， 跌幅1.03%， 收26,235.25點，全周更加大跌1,291.87點， 跌幅4.69%，觸及至少兩個月以來的最低水平。 所謂外在因素即指日經受到美股隔日走勢的影響； 内者則指11月份日本核心通脹數字出爐，跳升至3.7%，這個增幅為自1981 年 12 月以來，最强勁的一個月。





後市



待續......

