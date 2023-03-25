【新州大選】料工黨將以大多數執政 結束12年兩黨聯盟政府

要點： 新州州議會選舉投票站經已關閉，點票工作經已開始。

工黨需要贏得 47 個下議院議席以籌組大多數政府。

兩大黨領袖均曾多次前往雪梨西區多個選區拉票，當地人口佔全州三份一。初步點票顯示，多個選區選情緊湊。

新州工黨領袖柯民思 (Chris Minns) 將帶領工黨籌組下一屆新州政府，結束兩黨聯盟連續 12 年的管治。





澳洲廣播公司 (ABC) 選舉分析員格林 (Antony Green) 表示，初步數據顯示，兩大黨比較兩黨聯盟流失 6.4% 的支持度。





他估計，工黨將贏得 47 席並組成大多數政府，更有可能最終贏得 50 席。





他在 ABC 電視台說：「我可以很有信心地說，工黨將籌組政府，暫時仍未知是多數政府抑或少數政府，但現在的選票流失是一致 (趨勢穩定) 的。」





「現階段兩黨聯盟難以爭取超過 27 個議席。這個情況將難以逆轉，工黨將能贏得更多議席。」



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州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 此前正尋求帶領兩黨聯盟連續第四屆勝出選舉，而柯民思則決心結束工黨過去 12 年的在野黨地位。





新州財長基恩 (Matt Kean) 表示，兩黨聯盟獲勝的可能性不大。





他在星期六 (3 月 25 日) 晚向九號電視台說：「(如果勝出，) 這將是一次歷史性勝利，因為這從未發生過，連續四屆 (勝出)。」





「背離歷史潮流就好像背離地心吸力。情況對我們不利。」





「這猶如攀上珠穆朗瑪峰。」





工黨需要取得 47 個下議院議席，才能成功籌組多數派的第 58 屆新州政府。





兩黨聯盟過去兩年以 46 席的少數政府執政，工黨則有 38 席，少數黨及獨立議員 9 個，其中包括 3 名綠黨議員。



兩大黨領袖在選前最後一周作「最後衝刺」，四出前往州內多個選區拉票，以希望鞏固選民的支持。





州長星期六早上前往 Beecroft 投票，其妻子 Helen 及女兒 Celeste 亦有陪同。而柯民思則在雪梨南區 Kogarah 的「超級邊緣選區」投票，其妻子 Anna 及三名兒子亦有陪同，期間他承諾為新州帶來新氣象。





他說：「投下一票，為新州帶來新開始。支持一個對基本服務、學校、醫院等有計劃的團隊，他們將抗衡私有化計劃並真正將新州人民放在首位。」



NSW Premier Dominic Perrottet with his wife Helen Perrottet and daughter Celeste arrive to cast their votes on NSW state election day. Source: AAP / AAP 兩名黨領過去曾在雪梨西部的多個關鍵選區拉票，當地人口佔整個新州的三份之一。多個選區的選情相當緊湊。





最新 Newspoll 民調結果顯示，兩大黨選擇比較，工黨以 54.5 對 45.5 的支持度領先兩黨聯盟。工黨需要較目前贏得額外 9 個議席才能籌組多數派政府。





星期六早上，總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 呼籲選民支持柯民思成為州長。他在自由黨擁有的萊德 (Ryde) 選區為工黨候選人拉票，其後在雪梨內西區投票。





他表示，大量資深工黨政府廳長在選舉前宣佈不競逐連任，證明新州佩洛德政府本身都欠缺對自己的信心。





他向記者說：「是時候更換政府了。」



NSW Premier Dominic Perrottet (far left) and his wife Helen Perrottet (second left) voting on NSW state election day, in the seat of Epping, in Sydney, Saturday, March 25, 2023. Source: AAP / AAP 本文持續更新。







