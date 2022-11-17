【潛艇合約餘波未了】馬克龍再轟莫理遜：撕毀合同引發與中國的「核對抗」

馬克龍表示，莫理遜決定撕毀與法國的潛艇合同，並選擇購買核動力潛艇，引發與中國的「核對抗」。





莫理遜去年與美國和英國簽訂協議，成立澳英美 AUKUS 安全聯盟後，便放棄之前與法國軍用造船廠海軍集團簽訂、價值900億元的合同，並宣佈澳洲會獲得英國與美國分享核潛艇技術，在澳洲建造八艘核動力潛艇。





馬克龍在泰國出席亞太經合組織領導人峰會期間發表講話時向記者表示，澳洲與法國簽訂的協議，建造 12 艘常規潛艇，向澳洲提供了「自由和主權」，因為與核動力潛艇不同，潛艇可以在國內進行維護。





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馬克龍又表示，法國的常規潛艇不會對中國構成挑釁，因為不附有核動力。





馬克龍說：「但(前)總理莫理遜作出的選擇卻剛好相反，重新進入核對抗，並決定購買自己無法在澳洲內部生產和進行維護的潛艇艦隊，令自己完全依賴別國。」



Last year, then-prime minister Scott Morrison dumped a $90 billion submarines contract with French military shipyard Naval Group, which sparked anger from President Emmanuel Macron. Source: AAP / Bianca De Marchi 外長黃英賢在未上任前說過，對於澳英美訂立新安全聯盟AUKUS，當中為澳洲海軍引入核動力潛艇的措施，聯邦工黨是表示支持，但同時指責時任兩黨聯盟政府取消與法國方面的潛艇合約，外交處理不當。





總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 再次利用澳洲與 AUKUS 購買核潛艇而令法國憤怒一事，一再提醒支持莫理遜的選民，他是不值得信任。





新的核潛艇的交付時間可能需要長達數年，在中國加強其在該地區的自信之際，澳洲可能會出現軍力不足的情況。





馬克龍表示，與澳洲就潛艇進行合作的提議仍然生效，但法國不會向外國供應核潛艇，因此該協議只是與常規潛艇有關。





洛伊研究所 (Lowy Institute) 的國防分析員羅格芬 (Sam Roggeveen) 表示，馬克龍將法國常規潛艇作為權宜之計是明智的。





在莫理遜作出決定後，澳洲與法國的關係急轉直下，馬克龍更指責莫理遜在放棄的潛艇交易上「講大話」。





總理艾巴尼斯上任後，在 7 月訪問巴黎，修補兩國關係，並指這是兩國關係的新開端，強調他將以「信任、尊重和誠實」的態度與馬克龍打交道。





與此同時，馬克龍亦表示，艾巴尼斯不用為事件道歉，因為「之前所發生的事不是由他負責」。



Mr Macron met with Mr Albanese at G20 summit Bali. Source: AAP / Mick Tsikas 馬克龍與艾巴尼斯剛剛亦在峇里舉行的20國集團峰會上會面，雙方討論了在國防、安全、氣候變化和文化方面的合作。





法國認為自己是一個太平洋大國，但是，他們與澳洲一樣，對中國的擴張表示擔憂，因此法國一直熱衷於在太平洋地區制定自己的戰略。





馬克龍將在今天的亞太經合組織領導人峰會上發表演講，尋求在澳英美安全聯盟 AUKUS 核潛艇事件上受屈辱之後，重啟法國對印太地區的政策。





馬克龍在會前說：「在這個競爭激烈的地區，這是兩個世界大國之間對抗的戰場，我們的戰略是捍衛自由和主權。





亞太經合組織會議緊接在峇里舉行的 G20 國集團峰會後舉行，中國國家主席習近平和美國總統拜登舉行了歷史性會談，緩和世界兩大經濟體之間的緊張局勢。





同樣在 G20 國集團峰會上，艾巴尼斯亦成為六年來首位與習近平正式會面的澳洲總理。





SBS新聞就此已向莫理遜辦公室詢問回應。

