萬份資料疑已流出 黑客威脅Optus：不交贖款每日再放料萬則

自稱為Otpus 數據洩露案「幕後黑手」的黑客，據報在昨日已將一萬名澳洲人的私人資料—包括駕照詳細信息、護照及住址—發佈到暗網。





黑客在網上以為「OptusData」的名稱發布有關訊資，亦在聲明中威脅，除非能收到Optus交出的150 萬元「贖款」，否則，他們會每日發布一萬條新信息。



「Optus有四天時間考慮。」 涉案黑客在聲明中作出威脅

Advertisement

涉事黑客亦記聲稱自已擁有超過 380 萬個「身份證件文件的號碼」、320 萬個駕駛執照號碼及 400 萬個用戶數據記錄。據報，遭公布的資料，亦可能涉及醫療保險號碼。





新西蘭網絡安全公司 Emsisoft 的員工 Brett Callow 在 Twitter 上亦轉載有關的贖金聲明。



前澳洲聯邦警察、網絡安全專家菲爾 (Nigel Phair)早前亦向七號台指，並若非黑客主動聯絡，其他用戶要知道自己是否成為受害者，或者要了解關於自己的數據是否已外洩「相當困難」。





「黑客已經發布了 10,000 條記錄，並表示他們將每天發布 10,000 條新記錄，直到他們收到贖金」





「若非用戶擅長查看暗網、並試圖尋找有關資料，否則您根本不知道自己的個人資訴是否已遭洩漏。」 網絡安全專家菲爾





有網絡專家向天空新聞台證實，被外洩的數據為真實個人資訊，他在已外洩的一萬份資料中，至少已找出 3,500 個駕駛執照號碼、260 個奇怪的護照號碼、和大約 55 個醫療保險號碼，當中亦涉及出生日期、地址及電話號碼等關於個人身份的核心信息。





專家亦警告，獲得有關數據的人可以用有關身份申請任何信用戶口。但專家最擔心的是即使Optus願意交出贖款，但不代表黑客會如實刪除或回收資料。





據報，黑客亦已向個別潛在買家提出，可以用150,000 美元贖回自己的數據記錄，及以 200,000 美元贖回地址等資訊。







與此同時，電訊公司Optus 出現網絡安全漏洞後，聯邦政府表示將就問題進行改革。





事件導多達致2,800萬客戶的個人資料外洩，目前的澳洲法律、並沒有因為涉及違規行為而可以向 Optus罰款的條文。





網絡安全部長奧妮爾（Clare O’Neil）表示，客戶數據是以相當簡單的方式外洩，對於這間澳洲的大型電信公司而言，出現此問題是出乎意料之外。





Optus已表示，他們會聯繫受最嚴重影響的客戶，並為他們提供為期 12 個月的免費信用監控及身份保護服務。奧妮爾亦表示，政府亦正努力幫助保護受影響客戶。





「澳洲政府、澳洲競爭及消費者公署，以及澳洲審慎監管局正與銀行業界接觸，了解有哪些額外措施可以保護客戶。」



