今日大事（10月5日）

東岸本周料大量降雨 新州發洪災預警

新州受到三個氣象系統影響，廣泛地區可能出現洪水。





氣象局預測東岸地區今個星期會有大量降雨。發言人Dean Narramore指出，過去幾個星期曾經出現水浸的地區會有更大威脅。





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他說：「水壩已經滿溢，土地亦已經飽和，不能夠再吸收更多雨量。但是很不幸將會有更大量降雨。所以氣象局發出多個觀察警報，因為在未來幾日很多河流可能會引發中度和嚴重水浸。」





目前新州正面臨連續第三次拉尼娜現象（La Nina）。



【央行加息】四大銀行跟隨提高利率

儲備銀行昨日宣佈加息四分一厘，外界預料加息步伐將會減慢。





其後西太銀行宣佈由10月18日起，房屋貸款和儲蓄利息跟隨加息四分一厘。而聯邦銀行、國民銀行和澳新銀行亦分別宣佈由10月14日起加息同樣幅度。





今次是儲備銀行連續第六次加息，提高官方利率提高25個基點，到2.6厘。儲備銀行又暗示會繼續加息。



布市男子電話恐嚇清真寺獲保釋

一名疑犯涉嫌威脅襲擊一間布里斯本清真寺獲得保釋後，昆州的穆斯林社群表示震驚。





該名30歲男子被控一項利用通訊服務恐嚇、騷擾或造成冒犯的罪名，今個月底會在布里斯本地方法院出庭。





布里斯本伊斯蘭學院行政總裁Ali Kadri接受七號台訪問時表示，他們社群接到所稱的恐嚇時感到震驚，據報這些恐嚇口訊留在了布里斯本庫拉比清真寺的電話錄音上。





「我（對疑犯獲保釋）感到震驚和意外，因為存在這多仇恨情緒。而可能涉及一個有更多人的組織，這些人在這個地區出沒令人感到恐懼。」



越裔國會議員獲頒最具影響力亞裔澳洲人

第四屆亞裔澳洲人領袖峰會（Asian-Australian Leadership Summit）昨夜舉行，峰會中評選出40名40歲以下最有影響力的亞裔澳洲人（40 Under 40 Most Influential Asian-Australian awards）。





越南裔國會議員兼律師Tu Le獲得最高殊榮。她向SBS新聞表示，她在雪梨西南部的多元化社區擔任非牟利律師，每天都會觀察到出現系統性的種族主義。





「我從多元文化的客戶中，見到無論是不同文化背景的人士抑或移民，在獲得法律幫助方面都面臨額外的障礙。這些系統性障礙確實阻止了他們獲得所需的支持......他們對自己的權利其不了解，無法使用好多主流服務，令很多人處於弱勢和不利的位置。」





Tu Le最為人所知的事，是之前參與競逐工黨在Fowler議區的預選時引發了一場有關國會缺乏文化多樣性的辯論。



Optus母公司聘律師以防集體訴訟

Optus的母公司已經聘用律師以應付在澳洲的數據洩露事件可能引起的法律訴訟。





新加坡電信（Singtel）向新加坡證券交易所發表聲明，透露暫時未收到集體訴訟的通知，但是表示如果出現法律行動，該公司會「大力辯護」。





聲明又指一些傳媒報道該公司可能會被罰款或者要承擔其他開支，「現階段純屬揣測」。



馬斯克重啟收購推特計劃換取撤訴

億萬富翁馬斯克重啟收購社交媒體推特（Twitter ）的計劃。





他10月4日向推特發信，提出以每股54.2美元完成對推特的收購，換取推特停止就早前放棄收購一事告上法院。在收購消息傳出後，推特曾先後兩次停牌，股價其後飆逾兩成。





馬斯克與推特原定在本月17日在美國法院展開為期5日的聆訊。推特入稟控告馬斯克，要求強制完成早前撤回的交易。





美國券商Wedbush董事總經理兼分析師Daniel Ives表示，法律上的操縱並不令人意外。





「這是一場已經塵埃落定的交易，只是最終簽名和正式完成（所有程序）的問題。對於推特的董事會而言，無疑是巨大的勝利；對馬斯克而言，是一個無法逃避的狀況。他（馬斯克）亦開始意識到無法合理地打退堂鼓這一事實。」



扎波羅熱核電站負責人將離職

扎波羅熱核電廠的負責人穆拉紹夫（Ihor Murashov），在周末被俄羅斯釋放後，將不會重返工作崗位。





穆拉紹夫此前從被俄軍佔領的烏克蘭紮波羅熱核電廠前往廠內工人主要的居住點埃內霍達爾市期間，被俄軍巡邏隊拘留，他日前已被釋放，亦證實已安全返回烏克蘭控制的領土。





但國際原子能機構負責人格羅西就表示，穆拉紹夫不會繼續擔任核電廠負責人，而目前尚未清楚接替安排。



歐盟或制裁伊朗鎮壓示威官員

歐盟正考慮，向一些涉嫌曾鎮壓德黑蘭示威者的伊朗官員實施制裁，包括凍結他們的資產及發出旅行禁令。





法國外長科隆納（Catherine Colonna）表示，潛在的新禁令將是歐盟自2021 年起實施人權制裁的延伸安排。他指新措施亦可能亦針對一些正將子女送往西方國家生活的伊朗官員。





歐盟一直希望重啟在 2018 年因美國退出而僵持的伊朗核協議談判，因此，他們此前一直避免向伊朗採取進一步的制裁措施。



厄瓜多爾監獄幫派毆鬥釀15死20傷

厄瓜多爾的一所監獄再次發生打鬥，至少有 15 人喪生，另有約 20 人受傷。





自舊年 2 月，當地發生一連串監獄暴力事件以來，已導致合共 400 多名囚犯喪生。





政府表示，新一次的騷亂出於幫派爭奪地盤及爭取獄內毒品交易權，監獄所在地科托帕希省省長佩茲指，對騷亂的調查已展開。





他說：「目前，根據警方和法醫的信息，已有15人死亡，21人受傷，其中14人已要送院。法醫及國家警察亦正查核今次不幸事件的死者身份。」





但美洲人權委員會等組織則表示，厄瓜多爾的監獄系統一直存在欠缺劃一的管理政策、囚犯生活條件惡劣等問題。



所羅門群島：同時與中美合作不歸邊

在美國同意刪除接提及中國的內容後，所羅門群島決定聯和其他十多個太平洋國家，與美國簽署一項新的合作協議。





上周，美國政府正式提出新的美國太平洋關係方針。總統拜登承諾，在未來十年會向太平洋島國提供超過 8 億美元的援助。





而所羅門群島外長Jeremiah Manele表示，他們和中國的合作仍然是確保國家安全的關鍵。





「所羅門群島的立場一直是建立一個和平、合作與協作的太平洋區域，雖然目前有不少證據都顯示，我們可能要被迫對外交對象作出選擇，但我們不想歸邊，這個是我們一直的理解，美國現在也認同這項立場，願意在草案上作出修改，因此當局決定簽署。」



美國斥北韓導彈飛越日本是「危險魯莽」

美國譴責北韓在日本上空試射彈道導彈，是「危險和魯莽」的行徑。





今次亦是 2017 年以來，北韓首次以此彈道來試射導彈，估計射程約為 4600 公里，是北韓測試的導彈中飛行時間最長的一枚。而以往的測試中，導彈往往會向太空發射，以避免飛越鄰國。





北韓強調，美國及盟友一直在通過軍事演習威脅北韓。但美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）指，北韓今次試射正將日本公民置於危險之中，已經超越底線。





他說：「今次試射明顯違反聯合國安理會通過的多項決議，亦再次表明北韓正涉及進行非法使用大規模殺傷力武器，及進行彈道導彈試射計劃，正對鄰國構成威脅。」



港府放寬機組人員檢疫安排

香港政府昨日調整對機組人員的檢疫安排後，國泰航空公司亦已取消機組人員的「外站閉環措施」——即要求機組在離港工作時、不可離開酒店房間的安排。





但當局亦指，新安排下，香港機組人員逗留在外站時，除飲食外必須戴口罩，亦不准參與大型聚會或到酒吧等人多地方；抵港後要進行核酸檢測，亦只有獲得陰性結果時，才可離開機場。





國泰空中服務員工會認和新安排，希望下一步可減少核酸檢測次數。



昆州繼續調查警方處理家暴手法

調查昆州警方應付家暴案手法的聆訊今日會再次聽取警務處長卡羅爾（Katarina Carroll）的證供。他之前在聆訊上作供之後，委員會再公開接受意見書。





委員會共接獲超過550份意見書，包括再公開接受之後接獲的250份。





到目前為止，已經在聆訊上作供的包括現役及退役警員、家暴支援服務提供者、和家暴受害人。





聆訊是在婦女安全及司法小組的建議之下召開。委員會定於11月14日呈交調查報告。



【防疫放寬】維州隔離中心關閉 僅2千人用過

全國的新冠防疫措施陸續放寬，維州的隔離中心下星期將會關閉。





在墨爾本北面 Mickleham，耗資5.8億元專門建造的隔離設施在今年二月啟用，曾經有2,168人使用過。





在疫情期間，維州的隔離酒店多次爆發感染之後，聯邦政府撥款建造隔離中心，由維州政府運作。





在布里斯本和珀斯亦分別有隔離中心在前聯邦政府批准之下建造，目前都已經空置。



競消會審查企業作虛假環保宣傳

企業如果作出虛假的環保聲稱，可能會受到澳洲競爭及消費者公署的制裁。





公署表示會在網上審查起碼二百間公司，涉嫌在網上假稱有綠色行動，主要針對的行業包括能源、汽車、家庭用品和成衣等。





競爭及消費者公署話，如果證實有誤導或者欺詐消費者的行為，將會立刻採取法律制裁。





預料公署會在未來幾個星期內進行兩次網上掃查。



婦女無家可歸狀況漸趨嚴重

本地55歲以上無家可歸婦女的數目，預料在不足十年內會增加一倍。





專家警告話，在無家可歸者之中，較年長婦女是增加得最快的組別，每年有9,000婦女因為逃避家暴而流離失所。





最新的人均數字分析顯示，在2031年底之前，超過15,000名較年長婦女會變成無家可歸。





研究又發現，最近的人口普查未能夠顯示出這個危機的嚴重性，因為這些婦女當時可能身處於緊急庇護中心、借宿在親友家中，或者在自己車上面過夜。



體育消息

昨日在東京舉行的日本網球公開賽，澳洲球手基爾喬斯以6比3及6比1，直落兩盤擊敗台灣球手曾俊欣晋級。





同屬澳洲的德米瑙爾，就輸給南韓選手權純雨，令基爾喬斯成為男單賽事中唯一澳洲選手。





而同一日，基爾喬斯的代表律師為其被前女友控告侵襲的案件，到坎培拉出庭。律師透露基爾喬斯將以心理健康問題為由，向法庭申請撤消指控。據悉，基爾喬斯將在 2 月份的下一次聆訊親自出庭應訊。



